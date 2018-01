Krona bi ji lahko zlomila vrat

Na milijone so vredni britanski kronski dragulji. Med rubini, diamanti, smaragdi, diamanti in biseri so tisti, ki so zelo ljubi britanski kraljici, in tudi taki, ki jih je težko, boleče nositi. Med dragocenimi dragulji največjo pozornost vsekakor zbuja krona; okorna in težka je, je v dokumentarcu o kronanju pojasnila kraljica, 91-letna Elizabeta II., tako zelo, da ji lahko zlomi vrat. Mimogrede: krona, visoka 31,5 centimetra, je težka 1,28 kilograma.



Junija je minilo 65 let od kronanja, kraljica pa je ob tej priložnosti privolila v intervju, ki so ga opravili v Buckinghamski palači, iz zakladnice pa so prinesli tudi nekaj kronskih dragocenosti, med njimi krono. Ta je bila višja, ko jo je nosil njen oče, potem so jo preuredili.

65 let je junija lani minilo od kronanja Elizabete.

»Zelo je težka. K sreči imava z očetom podobno oblikovano glavo. Ko si jo nadeneš, stoji. Obstane na glavi.« Potem moraš biti pri miru, je pojasnila, krono namreč še nosi, in sicer v parlamentu. »Ko v rokah držiš napisan govor, ne smeš pogledati dol, dvigniti moraš roke, govor, sicer se ti pod težo krone lahko zlomi vrat. In krona pade z glave.« In smeje dodala: »Krone imajo nekaj pomanjkljivosti, a so kar pomembne.« Elizabeta je imela 27 let, ko je bila okronana, potem se je po londonskih ulicah popeljala v zlati kočiji, ki je težka skoraj štiri tone. »Grozno. Sploh ni namenjena za vožnjo. Ni pretirano udobna. Ker je tako težka, je konji ne morejo hitro vleči, s hitrostjo hoje se premika.«



Vrnimo se h kroni – izdelali so jo za kronanje njenega očeta Jurija VI. leta 1937 –, katere obod je iz zlata, srebra in platine, okrašena je z 2868 diamanti, 273 biseri, 17 safirji, 11 smaragdi in petimi rubini, tudi tistim, ki naj bi ga nosil Henrik V. v svoji čeladi med bitko leta 1415. Elizabeta je prestol nasledila 6. februarja 1952, ko je njen oče nepričakovano umrl med spanjem v Sandringhamu, kronanje je bilo leto pozneje v Westminstrski opatiji. Prestolonaslednica je postala, ko je njen stric kralj Edvard VIII. leta 1936 abdiciral in je kralj postal njen oče.

Kraljica Elizabeta II. je 9. septembra 2015 presegla svojo praprababico Viktorijo in postala najdlje vladajoča britanska monarhinja vseh časov, po smrti tajskega kralja Bhumibola Adulyadeja oktobra 2016 pa je tudi najdlje vladajoča monarhinja na svetu.