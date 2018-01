Krokodil Dundee se vrača na velika platna

Klasični filmi, kot so Ghostbusters (Preganjalci duhov), Dirty Dancing (Umazani ples) in Footloose, so v zadnjih letih dobili svoje sodobne različice, kar je del nostalgije po osemdesetih letih. Vse kaže, da se to v kratkem še ne bo izpelo, saj so filmarji iz naftalina potegnili še eno klasiko. Verjeli ali ne, minilo je že 32 let, odkar je na velika platna prišel prvi od treh filmov franšize Krokodil Dundee. No, v kratkem si bomo lahko ogledali četrto nadaljevanje z naslovom Dundee: Sin legende se vrača domov. Po nekaterih podatkih naj bi prišel v kinematografe že to poletje. V petek se je pojavil prvi kratki napovedni film, ki razkriva, da so glavno vlogo zaupali komiku Dannyju McBridu.

Tretji del je prišel na velike zaslone leta 2001, a ni bil uspešen.

Glede na naslov in kratek napovednik se bo zgodba tokrat posvečala Dundeejevem sinu Mickeyju, ki je odraščal v Združenih državah, zdaj pa se vrača v avstralsko divjino. A celoten projekt je zakrit v tančico skrivnosti, saj se ga na spletu ne omenja, ni ga ne na wikipediji niti na stani IMDB. Prav zaradi tega so se pojavila sumničenja, da gre za potegavščino in promocijo nekega drugega projekta. »Ne bom vam lagal, če si želite biti Krokodil Dundee, je to v 95 odstotkih odvisno od brezrokavnika, preostalih pet odstotkov pa je odvisnih od tega, ali lahko ostanete na svojih nogah, ne da bi padli po tleh,« je povedal Danny. »Zelo sem navdušen, da lahko svetu predstavim novi film o Krokodilu Dundeeju, prav tako se že veselim, da bom v kratkem lahko razkril več podrobnosti o osebah, ki so vpletene,« je povedal 78-letni Paul Hogan, ki je nastopil v originalnih filmih. Prvi del je prišel v kina leta 1986 in postal velika mednarodna uspešnica, ki je prinesla 270 milijonov evrov čistega dobička. Nadaljevanje je sledilo leta 1988 in bilo prav tako uspešno, vendar je bil zaslužek nekoliko nižji, 195 milijončkov. Tretji del je prišel na velike zaslone leta 2001, v njem spremljamo Dundeeja, ko se preseli v Los Angeles, nato pa se s svojim sinom trudi preživeti v Hollywoodu. Temu filmu pa ni uspelo navdušiti občinstva in kritikov.