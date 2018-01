Kriva pota zasvojila glavna junaka serije

Janurja pred 10 leti so na televizijski postaji AMC začeli predvajati kultno serijo Kriva pota (Breaking Bad), ki je z izzivalno tematiko burila duhove in hkrati privlačila gledalce, ti so jo nemudoma vzeli za svojo. Naklonjeni so ji bili tudi kritiki: prejela je vrsto prestižnih filmskih nagrad, med njimi 16 emmyjev. Ameriški filmski inštitut jo je kar pet let uvrščal med 10 najboljših televizijskih serij, in sicer v letih 2008, 2010, 2011, 2012 in 2013. Pet sezon so snemali od 20. januarja 2008 do 29. septembra 2013. Do konca zadnje je bila serija na ameriški televiziji med najbolj gledanimi oddajami na kabelski televiziji, njene teme in simboli pa so postali del popularne kulture. Obnorela pa ni le gledalcev, ampak tudi igralca, ki sta upodobila glavna junaka, Bryana Cranstona in Aarona Paula. Na serijo sta se tako zelo navezala, da sta se ob koncu odločila za tetovažo logotipa na prstancu. Ob okroglem jubileju kultne oddaje bodo na AMC znova predvajali vseh šest sezon.

Kriva pota veljajo za eno najboljših televizijskih serij vseh časov.

Skriti simboli

In za kaj pravzaprav gre? Zgodba se vrti okoli učitelja kemije, ki z ženo in najstniškim sinom živi v Novi Mehiki. Ko dobi diagnozo pljučnega raka in napoved, da mu ostaneta samo še dve leti življenja, začne v želji, da bi zagotovil finančno varnost svoji družini, izdelovati in prodajati prepovedano drogo metamfetamin. Tako se potopi v svet kriminala, s katerim ni imel nobenih izkušenj.

V ožjem izboru za vlogo profesorja sta bila John Cusack in Matthew Broderick. Pod Kriva pota se podpisuje Vince Gilligan, ki je prej več let pisal scenarije za Foxovo serijo Dosjeji X. Prav pri tej znanstvenofantastični TV-uspešnici ga je navdušil Cranston, zato mu je namenil vlogo profesorja Walterja Whita. Izbor je navdušil celo igralca Anthonyja Hopkinsa, ki je po ogledu serije poslal Cranstonu navdušeno pismo, v katerem je hvalil igro njega in kolegov ter serijo primerjal z veliko shakespearjansko ali grško tragedijo.

62 delov ustreza 62. kemijskemu elementu samariju.

Kriva pota vsebujejo vrsto skritih simbolov. Serija ima na primer 62 delov, 62. element v periodnem sistemu pa je samarij, izotop katerega se uporablja pri zdravljenju različnih oblik raka. Naslov Kriva pota, po angleško Breaking Bad, se začenja z začetnicama kemijskih elementov broma in barija; prvi se uporablja za netenje ognja, drugi pa v pirotehniki. To naj bi simboliziralo mešane občutke, ki navdajajo junaka, ko se loti prepovedanega početja. Poseben pomen imajo tudi barve: Walter White nosi vedno več črnih in temnih oblačil. V peti sezoni je oblečen večinoma v črno in temno sivo.