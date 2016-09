Kriminalka zakoncev Lovren

Tegobe zakoncev Lovren so vse bolj podobne kriminalki. Potem ko se je razvedelo, da naj bi Anita varala uspešnega nogometaša Dejana z znancem, 26-letnim Dariem Torbićem, je prišla na dan črna plat domnevnega ljubimca. Torbića in njegovega 48-letnega očeta Damirja naj bi na začetku tedna prijeli zaradi ugrabitve in ustrahovanja, njuna žrtev pa naj bi bila Anita Dražić, prijateljica Lovrenove žene.



Ta je nogometaša Liverpoola in ženo menda hotela opozorili, češ da je Torbić skoval pretkan načrt, po katerem bi Anito odtujil od moža in jo prepričal o ločitvi, ki bi ji prinesla več milijonov funtov, tako bi se tudi sam dokopal do zajetnega premoženja. Besni Torbić naj bi skupaj z očetom Dražićevo in njeno sestro, da bi ju utišal, sredi belega dne ugrabil iz kavarne v Zagrebu, nato pa odpeljal na Sljeme, kjer naj bi jima grozil s pištolo, da bo pokončal tudi Anitinega sina in ju polil s solno kislino, če ne bo molčala, ji je še zapretil. Sestri sta primer potem le zaupali policiji, Dražićeva pa je o zaroti spregovorila še z britanskim tabloidom The Sun, ki je zgodbo seveda nemudoma posredoval javnosti.



»To je bila najhujša izkušnja v mojem življenju. Da ne bo pomote, znašla sem se v situaciji, ko je moje življenje ogrožal zelo nevaren človek. Zgrabila ga je panika, da bo njegov načrt padel v vodo. Da se ne bo mogel dokopati do denarja. Odpeljal me je v gozd in mi pištolo uperil v glavo. Rekel je, da bo ubil mene in mojega sina, če bom o tem spregovorila s komer koli. Vse telo se mi je treslo. Bala sem se za svoje življenje, nisem vedela, kaj se bo zgodilo. Potem me je potisnil nazaj v avtomobil in odpeljal nazaj v Zagreb. Ko sem prišla domov, sem se zjokala,« je časniku povedala Dražićeva, usodni dogodek pa preiskuje hrvaška policija, ki zbira tudi podatke o dogajanju v kavarni.