Krdelo aretiranih za napad na Kim

Pred tremi meseci so v sobi pariškega hotela Hôtel de Pourtalès napadli Kim Kardashian ter ji vzeli nakit, vreden okoli devet milijonov evrov. A enemu izmed zlikovcev je med begom na tla padel starletin obesek – z njegovimi prstnimi odtisi. Policiji je bilo to dovolj, saj naj bi v zvezi z napadom zdaj aretirali kriminalno združbo 16 moških.



Drugega oktobra 2016 Kim ne bo pozabila: v zgodnjih jutranjih urah je več zamaskiranih moških vdrlo v njeno sobo. Zvlekli so jo iz postelje, ji zamašili usta, zvezali roke in noge ter vanjo vseskozi merili s pištolo. Dokler niso našli tistega, po kar so očitno prišli, zvezdničinega nakita, vzeli so ji tudi poročni prstan. Prav tiste noči je varnostniki niso stražili kot običajno, saj so po navodilih družine spremljali druge člane klana Kardashianovih, ki so se odpravili v nočno pariško življenje. Pretresena Kim, četudi nepoškodovana, je naslednje jutro nemudoma o vsem poročala policiji in sedla na letalo za New York.



Grozljiva izkušnja jo je globoko zaznamovala, menda ji nočne more še zdaj kratijo spanec, kljub vsemu pa so nekateri trdili, da je rop zgolj uprizorila. Kardashianova je tožbo proti tabloidu po opravičilu opustila, francoska policija pa je zbrala dokaze, da je Američanka govorila resnico. Prijeli so 16 moških, osumljenih napada, kar je precej več kot pet zamaskirancev, kot se je govorilo sprva. No, morda je v njeno sobo res vdrla peterica, pajdaši pa so poskrbeli za druge plati načrtovane operacije; nekateri naj bi bili zamaskirani v policiste.



Aretirani so menda poklicni kriminalci, večina je starih več kot petdeset let, najstarejši je že celo v 73. letu starosti. Na sled naj bi jim prišli pred tedni, in to zaradi enega samega. Ko so v malhe zbasali plen, so jo ucvrli, nekateri peš, nekateri na motorjih, med begom pa je enemu na tla padla plastična vrečka z nakitom. Hitro jo je pobral, a pri tem v naglici spregledal, da je na asfaltu pustil obesek. Obložen z diamanti, vreden 30 tisočakov. Pozneje ga je našel mimoidoči, ki ga za čuda niso zasrbeli prsti, ampak ga je predal policiji. Prstni odtis z obeska jih je pripeljal do znanega kriminalca, med sledenjem so opazili tudi njegovega pajdaša, ko je del plena poskušal prodati preprodajalcu. Imeli so torej že dva, nadaljnjih nekaj tednov opazovanja pa jih je popeljalo še do 14 moških, menda vpletenih v roparski pohod. Kim bo morala zdaj še enkrat podoživeti nočno grozo, saj naj bi k njej na pogovor prišel francoski preiskovalni sodnik.