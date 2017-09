Kraljičine punčke na dražbi

Punčke , s katerimi se je kot deklica igrala kraljica Elizabeta II., gredo na dražbo. Igračke pa tudi obleke so kraljevi sproti podarjali varuški Clari Knight, ki je za Elizabeto skrbela v njenem zgodnjem otroštvu. Ker sama ni imela otrok, je Knightova oblačila in punčke ob božiču pošiljala svoji družini. Umrla je leta 1946 (na pogrebu so bile kraljica mati, Elizabeta in njena sestra, princesa Margareta), njena družina pa je ohranila vse, kar jim je poslala. Med igračkami so tri punčke, Miki in Mini miška, okoli 20 oblek, številne svilene in lanene, tudi roza svilen jopič, ki ga je nosila kraljica mati, pa barvite obleke, ki sta jih nosili Elizabeta in Margareta. Na dražbi je še uniforma, ki jo je imela na sebi Clara Knight.

Zbirko so nekoč posodili muzeju Bexhill, potem je dolga leta pozabljena ležala v hiši in družina je zdaj sklenila, da jo proda na dražbi. Oblačila naj bi prodali za okoli 1700 evrov, punčke so ocenjene vsaka na okoli 333 evrov, Matt Ellin iz dražbene hiše Burstow & Hewett iz Battla pravi: »To je zgodovinska zbirka, zato pričakujemo precejšnje zanimanje zbirateljev z vsega sveta.«