Kraljičina vnukinja je noseča

Po predlanski tragični zgodbi, ki je odmevala prav okoli božiča, prihaja iz družine Tindall lepa novica. Kraljičina vnukinja Zara Tindall je prek predstavnika za stike z javnostmi sporočila, da z možem Mikom pričakujeta drugega otročička. Novica je še bolj vesela, ker je 36-letnica v 2016. tragično splavila. Zakonca že imata triletno hčerko Mio. Bodoči sedmi pravnuk kraljice Elizabete II. naj bi po izračunih prijokal na svet letos poleti.

Leto dojenčkov

Še preden jo bosta s sedmim pravnukom razveselila Tindallova, bo kraljica postala prababica tretjemu otroku cambriškega vojvode in vojvodinje. Dete, ki ga pod srcem nosi Kate, naj bi prijokalo na svet aprila. Kraljica je v božičnem govoru povedala, da »se veseli prihoda novih članov v družino naslednje leto«. Poleg prihoda dveh pravnukov bodo na dvoru letos slavili še poroko – pred oltar bosta maja zakorakala princ Harry in Meghan Markle.

Bivša prvakinja v ježi in nekdanji igralec ragbija sta novico o nosečnosti sporočila med počitnicami v Avstraliji, s katerih sta se pred kratkim vrnila. Tam sta preživela tudi novo leto in božič, ki je bil zanju zagotovo precej napet, saj je bila hkrati prva obletnica splava, ki ga je Zara doživela lani. Po tragičnem dogodku sta žalovala v zasebnosti in nista želela govoriti o podrobnostih. Zara naj bi bila ob izgubi otroka noseča štiri mesece.

Dežela ljubezni

Avstralija ima za Zaro in Mika poseben pomen, saj sta se prav na tej celini spoznala. To se je zgodilo leta 2003, med svetovnim prvenstvom v ragbiju. Zaročila sta se leta 2010 in se potem, ko je kraljica, kot veleva tradicija, dovolila zakon, tudi poročila, in sicer 30. julija 2011. Par je zakorakal pred oltar v glavnem mestu Škotske, Edinburgu. Prihod prvega otroka sta oznanila julija 2013. Mia Grace Tindall bo v kratkem praznovala rojstni dan, saj je prijokala na svet 17. januarja 2014.