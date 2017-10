Kraljici delajo družbo psi

Koto smo že pisali, so se poletne počitnice kraljice Elizabete II. po dolgih tednih, ki jih je preživela v Balmoralu na Škotskem, le končale, in monarhinja se je vrnila v London. V Aberdeenu se je vkrcala na letalo, a čeprav je ni spremljal mož, princ Filip, ki se je v London vrnil že pred dnevi, kraljica na letalu ni bila sama. Družbo so ji med drugim delali njeni trije psi pasme corgi, ki so se na letališče pripeljali v zadnjem delu range roverja, od koder so jih odnesli po stopnicah na krov.

Corgi Willow in mešanca med corgijem in jazbečarjem Vulcan in Candy so zadnji kraljičini ljubljenčki, menda je povedala, da si po dopolnjenem 90. letu ne želi več dobiti nobenega mladička. Od leta 1945 je skrbela za več kot 30 corgijev, večji delež so bili neposredni potomci Susan, samičke, ki so ji jo starši podarili za 18. rojstni dan; njena prva mladička Sugar in Honey sta se skotila 1949. in tako se je začela nova kraljeva dinastija.

Nekoč je menda naenkrat imela kar 13 psov, ki so se smukali po njeni zasebni dnevni sobi, nekdanji kraljevi butler Paul Burrell, ki je med drugim skrbel za morebitne pasje nesreče in ponečedeno pospravil, pa je povedal, da ga je enkrat prevrnilo devet psov, padel je in za hip celo izgubil zavest. Corgiji živijo okoli 12 let, lahko tudi dlje: Kelpie je bil star 17 let, ko je poginil.