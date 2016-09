Kraljici bo pral in ribal za 17 tisočakov na leto

Na tisoče ljudi se je udeležilo kampanje Čistimo za kraljico, s katero so proslavili 90. rojstni dan kraljice Elizabete II. Toda le eden bo lahko redno ribal, drgnil, pral, loščil in brisal prah s polic njenega veličanstva in se obenem tudi šopiril, da živi v najbolj slavni zgradbi na Otoku: Buckinghamski palači. Kraljica, no, pravzaprav tisti, ki skrbijo za kraljevo gospodinjstvo, namreč iščejo pomočnika za delo v njeni londonski rezidenci.



Od izbranca pričakujejo čiščenje in skrb za notranjščino in predmete, od preprog in pohištva do starinskih vaz in neprecenljivih slik. V oglasu za delo, ki je objavljen na spletni strani kraljevega gospodinjstva, iščejo posameznika, ki delo opravlja s ponosom in veseljem, obenem pa ima izjemno sposobnost komuniciranja in zna upravljati svoj čas. Obenem opozarjajo: »Ne gre za standardno gospodinjsko delo. Delali in živeli boste v osupljivem zgodovinskem okolju in zagotovili, da se boste v kar najboljši luči predstavili kolegom, gostom in seveda kraljevi družini.« Kar v praksi pomeni prevzeti plašč Davida Beckhama ali pridržati vrata princu Harryju, videti kraljico in Kate pri kosilu ali pa Williama in Georgea med igro.



No, o plači v oglasu ne govorijo, omenjajo pa termin, ki ga rada uporabljajo velika podjetja: mesečno plačilo je menda konkurenčno. Kar koli že to pomeni. Toda nekateri angleški mediji poročajo, da znaša letna plača 16.755 funtov. Leta 2014, ko so iskali človeka za podobno mesto, so ponujali relativno nizko plačo, in sicer 14.000 funtov na leto. Toda mnogi bi hitro dodali, da je plača solidna, če upoštevamo, da izbrancu ne bo treba plačevati najemnine pa tudi za hrano mu ne bo treba skrbeti. No, služba s polnim delovnim časom vsebuje 33 dni dopusta na leto in plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V Buckinghamski palači trenutno dela več kot 800 ljudi, številni tam tudi živijo.



Palača pa ne išče le novega člana gospodinjske ekipe, delovno mesto ponujajo še vrtnarju, tajnici oziroma tajniku, v gradu Windsor pa potrebujejo elektrikarja.