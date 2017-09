Kraljica z možem nikoli ni bila v Grčiji

Britanska kraljica Elizabeta II. je v 65 letih vladavine prepotovala precejšen del sveta in skorajda vso Evropo. Z obiski je skrbela za ugled Velike Britanije zunaj njenih meja, kdaj je bilo treba zgladiti kak spor ali biti dobrodelen. Službeno je tako obiskala kar 116 držav, a med njimi ni tiste, ki je ne le skorajda pred njenim pragom, je tudi izjemno priljubljena počitniška destinacija Britancev. Gre za Grčijo.

Kraljica je sicer bila v Grčiji kot mlado dekle, ko še ni obljubila večne zvestobe princu Philipu, odkar sta se 1950. vzela, pa je službene obveznosti tja niso zanesle. Za to ima menda največ zaslug ravno njen mož, ki je sicer rojen v Grčiji. Njegove vezi z grško kraljevo družino naj bi bile glavni razlog, zakaj Philip te mediteranske države ni želel obiskati z ženo. Zgodovina grške monarhije naj bi bila precej burna, kar je na svoji koži občutil tudi princ, ki je moral kot otrok zapustiti domovino. »Princ Philip ne mara Grčije, ker so tam sodili njegovemu očetu princu Andrewu, grozila mu je celo usmrtitev. Zato je morala družina leta 1922 pobegniti,« je medijem povedal kraljevi zgodovinar Hugo Vickers. Philipova družina naj bi bila v veliki nevarnosti, potem ko se je njegov stric kralj Konstantin I. po prvi svetovni vojni moral odpovedati prestolu. Ko je njegova družina pobegnila iz Grčije, je imel Philip komaj 18 mesecev, a se je redko vrnil.

13 let je imela Elizabeta, ko sta si s Philipom začela dopisovati, nedolgo zatem je sledilo dvorjenje; osem let pozneje sta se poročila.

Philip je sicer peti otrok princa Andrewa Grškega in Danskega, Philipova babica je bila grška kraljica Olga. Princ Andrew je kmalu po sinovem rojstvu postal vodja vojske, ki se je borila s Turki med letoma 1919 in 1922. Za Grke se je ta začela izjemno slabo in leta 1922 se je moral Konstantin I. odpovedati prestolu, nova vojaška vlada pa je Andrewa in preostale priprla.

Tako poveljnika kot pet visokih politikov so usmrtili, enaka usoda je čakala tudi Andrewa, a so na koncu njega in njegovo družino obsodili na dosmrtno izgnanstvo. Ko je po drugi svetovni vojni Philip dobil dovoljenje za poroko z Elizabeto II., se je odrekel vsem grškim in danskim naslovom ter postal Britanec. Po mami je prevzel priimek Mountbatten in tako tudi uradno pretrgal vezi s preteklostjo in domovino.