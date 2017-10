Kraljica v sedlu

Čeprav ima že 91 let, nič ne kaže, da bo kraljica kmalu izpregla. Konec tedna si je Elizabeta II. na svoji škotski posesti privoščila jahanje, tega preprosto obožuje, prvikrat je sedla v sedlo že pri rosnih štirih letih. Vse glasnejša so namigovanja, da bo kraljica vse več obveznosti in dolžnosti prelagala na svojega prvorojenca, princa Charlesa – ta je valižanski princ z najdaljšim stažem. Kraljevi butler je namreč pred dnevi povedal, da je kraljica nedavno sklicala sestanek, na katerem so se dogovarjali o vsem potrebnem za prenos krone sinu. Če bo pri 95 letih še kraljica, bo zaprosila za vpeljavo zakona o regentstvu, smo že pisali v Novicah.

Na podlagi tega zakona Charles sicer uradno ne bo kralj, temveč princ regent in bo opravljal vse dolžnosti, ki pritičejo kralju, njegovi materi tako ne bo treba abdicirati, bo pa lahko precej oklestila svoje obveznosti.

»Nikoli ne bo odstopila, na prestolu bo ostala do zadnjega diha,« je povedal neki dobro obveščeni vir. Niti Buckinghamska palača niti Clarence House, kjer živi princ Charles s svojo ženo Camillo, zadeve nista komentirali.