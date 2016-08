Kraljica njegovega srca

Hans Sigl (47) ni nič manj šarmanten, je pa njegovo srce precej bolj stanovitno. V nasprotju z dr. Martinom, ki še ni našel prave ljubezni, ga je amorjeva puščica zadela že pred leti. Njegova druga življenjska izbranka, pevka Susanne Kemmler (48), s katero sta se poročila leta 2008, je ljubezen njegovega življenja.



V DRUGO GRE BOLJE



Tako kot dr. Gruber tudi Hans Sigel ni povsem običajen človek, še manj običajna je njegova ljubezenska zgodba. V mladosti je oddal srce Katji Keller (46), s katero sta ga družila ljubezen do glasbe in igralski poklic. Leta 2002 se jima je rodil sin Nepomuk Jim Sigl. A ljubezen ni trajala. Hansovo srce je kot še nikoli prej zadela ljubezen, ko je v njegovo življenje prišla svetlolasa Susanne. Bistra, nasmejana, simpatična, razigrana in navihana mamica treh otrok je nemudoma osvojila njegovo srce. Poročila sta se leta 2008, nanjo pa je nor vse do danes.

