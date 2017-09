Kraljica ne je školjk

Kraljevo družino omejuje kopica pravil, ki se nanašajo tako na njihovo obnašanje kot garderobo, celo odnose. Mnogo je zapovedi in še več prepovedi. Mednje spada tudi to, česa pod nobenim pogojem ne smejo jesti. A če za britanske politike denimo velja, naj se na javnih dogodkih izogibajo graha iz preprostega razloga – ker se ga ne da elegantno jesti, je prepoved uživanja nekaterih živil britanski kraljevi družini bolj preventiva. Ker bi se zlahka lahko zastrupili, zato na obiskih čez lužo ne smejo jesti školjk, ki veljajo za nevarno hrano, če niso pravilno pripravljene in sveže. Člani kraljeve družine ne smejo naročiti niti obrokov, ki bi školjke vsebovali. Iz enakega razloga jim je odsvetovano jesti zrezke, ki niso dobro prepečeni, in v tujih deželah piti vodo iz pipe. Kraljica Elizabeta II. se prepovedi strogo drži, medtem ko njeni potomci in mlajši člani družine zadevo jemljejo bolj z rezervo. Princa Charlesa so denimo že večkrat ujeli s krožnikom, polnim testenin s školjčno omako. Ali je imel zaradi tega prebavne težave, ni znano.



Se pa na uradnih dogodkih prav vsi člani držijo strogih pravil obnašanja za mizo. Kadar je prisotna kraljica, denimo, je ona tista, ki začne obed. In ga tudi zaključi. Ne glede na lakoto, ko kraljica odloži vilice in nož, jih odložijo tudi vsi drugi, pa naj so končali ali ne. Uporaba rok namesto pribora je strogo prepovedana, prav tako žvečenje in govorjenje s polnimi usti. Vilice je treba držati v levi roki in nož v desni. Elegantno, ne kot svinčnik ali kladivo. Ne spodobi se odrezati več kot grižljaja naenkrat ali s priborom praskati po krožniku. Vilice je treba držati tako, da je hrbet obrnjen navzgor, in hrana se nanjo ne napiči, temveč potisne z nožem. Prav slednje je razlog, da se na normalnih sprejemih, ne le kraljevih, izogibajo graha. Zrnca je namreč nemogoče potisniti na vilice in jih uspešno prinesti do ust.