Kraljevska megažurka

OSLO – Norveški kraljevi par zna prirediti epsko zabavo za rojstni dan. Dva dni je trajala, povabljeni pa so bili kraljevi iz vse Evrope. Norveški kralj Harald in kraljica Sonja letos praznujeta okroglih 80 let; on je rojstni dan praznoval 21. februarja, ona bo slavila 4. julija, a sta sklenila prirediti eno slavje za oba.



Okrogli jubilej sta proslavila v kraljevi palači v norveški prestolnici. Prišli so kraljevi z vseh koncev Evrope: wesseška vojvodinja Sophie, švedska princesa Sofia, ki pričakuje drugega otroka, in njen mož princ Carl Philip, kronska princesa Victoria in njen mož princ Daniel, kralj Carl Gustaf in kraljica Silvia, španski kralj Juan Carlos in kraljica Sofía, bili so tudi monaški princ Albert, luksemburška velika vojvodinja Maria-Teresa, nizozemski kralj Willem-Alexander in kraljica Maxima ter princesa Beatrix, danska kronska princesa Mary, njen mož kronski princ Frederik, danska kraljica Margrethe, princ Joachim in princesa Marie, pa seveda drugi člani norveške kraljeve družine: kronski princ Haakon (ki je še enkrat dokazal, da ima smisel za humor: med večerjo je vstal od mize, ko se je vrnil, pa so se mnogi spraševali, kam je izginila njegova brada), kronska princesa Mette-Marit, princesa Märtha Louise in princesa Astrid. Mimogrede: kar 21 tiar je krasilo glave predstavnikov skoraj vseh evropskih kraljevih družin.



Po slavju sta slavljenca stopila na balkon palače, da bi pozdravila množico, ki je čakala nanju, potem so se jima pridružili še vsi drugi kraljevi. Igrala je vojaška godba, lizal se je sladoled. No, v sredo sta povabljence gostila še na kraljevi jahti Norge, s katero so križarili po fjordu, zvečer pa so si privoščili večerjo v norveški operi, kjer so bili še drugi, nekraljevi povabljenci. Dvodnevno slavje se je končalo z ognjemetom.