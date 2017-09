Kraljevi podmladek stopa v ospredje

Četrtega avgusta se je v Edinburgu začel eden najbolj ikoničnih festivalov v Angliji, kjer se bodo do konca meseca zvrstila vrsta vojaških parad in več kot 1200 drugih izvajalcev. Letos je pokroviteljstvo po dolgih letih od kraljice Elizabete ll. prevzel njen sin, princ Edward. Tako kot 96-letni princ Philip, ki se je prejšnji teden tudi uradno upokojil, svoje obveznosti na mlajše člane kraljeve družine počasi prelaga tudi 91-letna kraljica.

Letos je pokroviteljstvo nad edinburškim festivalom od kraljice prevzel princ Edward.

Luise in James na očeh javnosti

Princ Edward se je udeležil odprtja znamenitega festivala, katerega namen je predstavitev britanskih oboroženih sil, sil zveznih držav pa tudi mednarodnih vojaških sil, denimo iz Francije, Indije, ZDA in Japonske, spremljala pa ga je vsa družina, in sicer tako žena Sophie, vojvodinja Wesseška, kot njuna dva otroka, 13-letna Luise in devetletni James.

Grofica – piarovka Grofica Sophie je kariero začela kot strokovnjakinja za stike z javnostjo. Leta 1996 je ustanovila lastno agencijo, ki jo je vodila skupaj s poslovnim partnerjem. Po poroki so ji številni očitali, da izkorišča svoj novi status za promocijo lastnega podjetja. Tudi njenega moža so obtoževali, da izkorišča prinčevski naziv za promocijo televizijske oddaje, ki jo je vodil kot Edward Wessex. Ker nič od tega ni bilo res, sta se oba odločila končati kariero in se posvetiti dolžnostim, ki jih imata kot člana britanske kraljeve družine.

In medtem ko princ Edward in Sophie redno opravljata uradne naloge v imenu kraljice in njihovih različnih dobrodelnih ustanov, se njuna otroka pogosto znajdeta v središču pozornosti. Louise in James sta običajno opazna na večjih družinskih srečanjih, kot so dnevi v Ascotu s kraljico ali letna nočna zvezna služba na gradu Windsor. Louise in James sta nastopila tudi na Trooping the Color v letu 2016, ko sta s starši na kolesu spremljala parado. Odprtja edinburškega festivala se je udeležil tudi monaški princ Albert, ki ga je spremljal vojaški monaški orkester.



Visoki par pred leti tudi pri nas

Visoki kraljevi par je pred leti obiskal Slovenijo. Kraljičin najmlajši sin Edward je tudi predsednik organizacije Duke of Edinburgh's Award, ki jo v Sloveniji poznamo pod imenom Mednarodno priznanje za mlade – MEPI, z dobrodelnostjo pa za njim prav nič ne zaostaja niti njegova žena, grofica Sophie, ki je med drugim pokroviteljica londonske šole za modo. Tudi Edward, tako kot princ Charles, si je svojo življenjsko sopotnico izbral med običajnimi smrtniki; Sophie Rhys-Jones je namreč še ena od tistih, ki se jim je brez kaplje modre krvi uspelo povzpeti med plemiče. Rojena je v Oxfordu, kjer je njen oče delal kot prodajalec gum, mama pa kot tajnica. A so vseeno nekako izbrskali, da je njen oče sorodnik princa Edwarda v 11. kolenu. Skupna prednica naj bi bila Elizabeth Blount, ljubica angleškega kralja Henrika VIII.