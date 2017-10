Kraljevi naziv se deduje po sinovih

Oba imata kraljevske nazive, sta tretji in četrta v vrsti za prestol. A če bodo imeli otroci princa Georgea kraljevske nazive in status njene ali njegove kraljeve visokosti, je le malo verjetnosti, da bodo otroci princeske Charlotte princi ali princese. Naziv se namreč deduje le po sinovih, pojasnjuje poznavalka (dvorne) etikete Lucy Hume. Tako je tudi v primeru princese Anne oziroma njenih otrok Zare Tindall in Petra Phillipsa, ki nimata naziva, hčerki princa Andrewa Beatrice in Eugenie pa sta princesi.



Kraljica lahko za hčerine otroke ponudi kraljevske nazive.

Pa vendar so mogoče izjeme. Kraljica Elizabeta II. je princesi Anne in Marku Philipsu ponudila kraljevske nazive za otroka, a sta jih zavrnila. In tudi princ Edward in njegova žena Sophie sta ob poroki sklenila, da njuni otroci ne bodo imeli statusa njene/njegove kraljevske visokosti; hči je tako lady Louise, sin pa James, vikont Severna. »Kralj oziroma kraljica lahko ponudi kraljevski naziv hčerinim otrokom. Kraljica je naziva ponudila tako za Zaro kot Petra Philipsa, a so se starši odločili, da bosta otroka brez nazivov,« pojasnjuje Lucy Hume.

In četudi Charlottini otroci nazivov ne bodo dobili avtomatično, princeske v vrsti za prestol nihče ne bo preskočil, tudi če bo tretji otrok princa Williama in njegove žene Kate, vojvodinje Cambriške, sin. Tako je po spremembi zakona iz leta 2013, ki določa, da pravica do nasledstva prestola ni izkjučno moška.