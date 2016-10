Kraljeva poroka

Mlajši sin pokojnega princa Tomislava Karađorđevića in princese Linde Mihailo Karađorđević je v teh dneh popeljal svojo izbranko, skupaj sta štiri leta, pred oltar. Z beograjsko farmacevtko Ljubico Ljubisavljević sta se poročila v cerkvi svetega Đorđa na Oplencu v Beogradu. Obred je pospremilo 300 gostov, med katerimi ni manjkalo znanih obrazov iz Srbije in tujine.



Par se je na prizorišče pripeljal z zlatim starodobnikom znamke Mercedes. V cerkev sta se sprehodila po rdeči preprogi. Nevesta je nosila pravljično lepo belo poročno obleko in dolgo tančico, ki sta jo držali deklici.



Poročno slavje je potekalo skladno s srbskimi običaji. Gostje so poslušali tradicionalno srbsko glasbo, posebna zanimivost so bili v srbske narodne noše oblečeni otroci. Zabava je potekala v prestižnem Belem dvoru, nekdanji rezidenci Karađorđevićev, ki se med drugim lahko pohvali z znamenitim Modrim salonom, katerega strop je pobarvan s 24-karatnim zlatom. Kraljevski kompleks na Dedinjah v Beogradu je danes v državni lasti, v njem pa kot najemnik živi prestolonaslednik Aleksander z ženo, princesko Katarino. Gostom so postregli s tradicionalno srbsko hrano, pojedino pa je okronala veličastna šestnadstropna torta.