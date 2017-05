Kraljeva gospodinja ni več zdržala, tudi za 45 tisoč evrov ne

Kraljeva pomočnica, ki je kuhala, čistila in nakupovala za vojvoda in vojvodinjo cambriško, Sadie Rice, je dala odpoved zaradi vedno bolj zahtevnega dela. Vojvodinja Kate naj bi si želela , da se gospodinja z njimi neprestano seli ter preživi več časa v Londonu, v Kensingtonski palači. Sina Georga so namreč vpisali v zasebno londonsko šolo.



Riceova je sicer dve leti delala pri kraljevemu paru in večino časa preživela v njunem domu v Norfolku. Na leto je zaslužila okoli 45 tisoč evrov.