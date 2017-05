Kraljeva družina po nočnem vznemirjenju sporoča, princ se poslavlja

Poročali smo, da je kraljica Elizabeta II sredi noči sklicala nujni sestanek, na katerem so se zbrali najstarejši član kraljevega ustroja in kraljičina desna roka, glavni komornik grof William Peel in kraljičin osebni tajnik sir Christopher Geidt, ter vsi uslužbenci, ki dvoru služijo najdlje.

Sedaj so z dvora sporočili, da se kraljičin mož princ Philip (95) odslej naprej ne bo več pojavljal na uradnih dogodkih in se bo z letošnjim letom tudi uradno upokojil. Da se bo vojvoda Edinburški umaknil v ozadje, je Buckinghamska palača oznanila po izredni seji oziroma sestanku, ki je bil sklical v zgodnjih dopoldanskih urah. »Princ Philip se bo še udeležil dogodkov, ki jih imata s kraljico v načrtu do avgusta, nato pa ne bo več sprejemal vabil za obiske in uradne dogodke. Dobrodelnih prireditev se bo tu pa tam še udeležil,« so sporočili.

Ob tem so še dejali, da se bo 91-letna kraljica dogodkov še naprej udeleževala, pri tem pa ji bodo pomagali preostali in predvsem mlajši člani kraljeve družine. Čeprav je bila javnost pred sestankom na trnih, saj se je vedelo le, da bo beseda na sestanku tekla o kraljici ali princu, so iz palače sporoči, da ni razloga za skrbi. Princ Philip se dobro počuti in je pri močeh, čeprav je bil zadnje mesece precej bolehen. Prav tako kraljica, kar pa je povsem logično, saj sta oba v letih.

Britanci si lahko torej oddahnejo, princ Philip je zdrav, le dojel je, da je prestar za tempo, ki ga zahteva življenje člana kraljeve družine.