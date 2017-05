Kralj že dvajset let živi dvojno življenje

AMSTERDAM – Nekaterim nizozemskim potnikom, ki so sedeli na letalih družbe KLM, se je morda zazdel znan kopilotov glas, ko jim je govoril o vremenu in predvidenem času pristanka. Nič čudnega, ko pa jim ni govoril le kopilot, govoril jim je – kralj!



Willem-Alexander, ki je pred štirimi leti nasledil prestol in je od malega na očeh javnosti, je vendarle skril nekatere podrobnosti svojega življenja. V intervjuju za dnevnik De Telegraaf je povedal, da že 21 let najmanj dvakrat na mesec kot kopilot upravlja letalo na komercialnih poletih. »Občutek je fantastičen. Poleti se bom učil leteti z boeingom 737,« je povedal 50-letni oče treh otrok in kralj 17 milijonov Nizozemcev. Da ima licenco pilota, je nizozemska javnost vedela, prav tako, da včasih pilotira letala družbe KLM, a nihče ni vedel, kako pogosto to počne.



Nizozemska letalska družba KLM je potrdila, da kralj pogosto leti s pilotom Maartenom Putmanom, večinoma na poletih v Nemčijo, Veliko Britanijo in na Norveško. Doslej je letel z letali znamke Fokker 70, ki pa jih namerava KLM v kratkem nadomestiti z Boeingom. Willem-Alexander je večkrat pilotiral tudi vladna službena letala. »Niti enkrat me potniki niso prepoznali v uniformi, nekateri so morda posumili, kdo sem, saj jim je bil znan moj glas, čeprav se jim nisem predstavil,« je za časnik povedal kralj in še, da bi ga laže kdo prepoznal pred napadi 11. septembra, do takrat so bila vrata pilotske kabine namreč vselej odklenjena, odprta.



Letenje ga sprošča bolj kot vse drugo, pravi nizozemski kralj in upa, da bo v bližnji prihodnosti lahko odletel na katero od daljnih destinacij. Ko je v letalu, pravi, pusti svoje kraljeve dolžnosti na tleh in se osredotoča na nekaj povsem drugačnega: »Imaš letalo, posadko, potnike. Odgovoren si zanje. Težav s tal ne moreš nesti s sabo med oblake.«



Willem-Alexander ni edini modre krvi, čigar strast je pilotiranje, med takšnimi so še brunejski sultan Hassanal Bolkiah, jordanski kralj Abdullah pa tudi angleška princa William in Harry.