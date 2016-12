Kralj in kraljica googla sta Meghan Markle in Brad Pitt

Ko se nekaj znajde na spletu, tam tudi ostane. A ne zgolj članki, fotografije in videoposnetki, pač pa nekje v kibernetičnem svetu obstane tudi zgodovina spletnega brskanja, ki glasno pripoveduje zgodbo tega, čemu se radovednost ljudi preprosto ne more upreti. In četudi še pred nekaj meseci skoraj nihče ni vedel, kdo je Meghan Markle, je rjavolasa, precej neznana igralka v le dveh kratkih mesecih postala kraljica googla. Raziskava spletnega giganta, za kom so ljudje po spletu največ oprezali v letu 2016, je namreč pokazala, da je mlada Britanka, katere ime se je v medijih tiho začelo pojavljati šele oktobra, bliskovito hitro pometla s precej bolj zvezdniško konkurenco.



Prvi šepet, da je Marklova ukradla srce princa Harryja, je bilo slišati oktobra. Ko pa je vnuk angleške kraljice Elizabete II. novembra potrdil, da mu je lepotička zamajala tla pod nogami, so mediji in splet ponoreli. S tem pa je radovednost ljudi dosegla neverjetne razsežnosti, saj je mladenka postala najbolj iskana igralka letošnjega leta. Celo bolj iskana kot drugouvrščena Marion Cotillard, ki se ji je pripisovalo ljubezensko afero z Bradom Pittom, ali kot letošnja prejemnica oskarja za najboljšo žensko glavno vlogo Brie Larson. V peterici očitno najbolj vznemirljivih pa sta še Jodie Sweetin in Daisy Ridley.



Če na googlovem prestolu najbolj iskanih igralk sedi Meghan, potem ji ob strani dela družbo Brad Pitt. Ta se je, predvsem zahvaljujoč odmevni ločitvi od Angeline Jolie, namreč zavihtel na vrh lestvice najbolj iskanih igralcev. Sledijo mu Tom Hiddleston, Adam Driver, Jesse Williams in Tom Holland.



V glasbenem svetu že nekaj let – in letošnje ni bilo nikakršna izjemna – buri gladino k škandalom nagnjeni raper Kanye West. A so se na to ljudje očitno že malce navadili in izgubljajo zanimanje, saj je šele osmi na lestvici najbolj googlanih v glasbeni industriji. Tej letos namreč kraljuje Beyonce, predvsem zaradi nepričakovane izdaje albuma Lemonade, sledijo pa ji letos ovdoveli kanadski slavček Celine Dion, Kesha, Kehlani in Coldplay.



Na zvezdniških seznamih je bilo verjetno nekaj presenečenj, toda dejstvo, da sta se na vrhu seznama najbolj iskanih osebnosti in politikov znašla kot prvi Donald Trump in kot druga Hillary Clinton, je marsikdo pričakoval. Kot tudi, da je mnoge zanimalo, kako igrati pokemon go in – že stalnica med vprašanji – kako do vitkejše linije.