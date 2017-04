Kradljivca preganjal čez ograje in vrtove

Tom Hardy je prepričan, da so mu na kožo najbolj pisane vloge pokvarjencev, kriminalcev ali ljudi odbijajočih značajev, kar je že dokazal v filmih, kot sta Vzpon viteza teme in Povratnik. Pa vendar se je za voljo sedme umetnosti prelevil tudi že v bolj pozitivne in junaške like, ki so njegovi resnični naravni morda precej bliže. Vsaj če sodimo po zvezdnikovem nedavnem pregonu tatiča po londonskih ulicah, ko je preskakoval ograje in prečil vrtove, dokler huligana ni zagrabil za vrat in ga predal policiji.



Od sprehajalca do junaka



Prebivalcem Richmonda pri Londonu se je verjetno zazdelo, da so vkorakali v kader visokoproračunskega hollywoodskega akcijskega filma. A se je vendar vse odvijalo v resničnosti nedeljskega jutra. Mlada tatiča sta namreč sunila moped in poskušala zbežati, ko sta na bližnjem prometnem križišču ene tamkajšnjih glavnih ulic prevozila rdečo luč in trčila v skoraj 60 tisočakov vrednega mercedesa. Eden od prestopnikov je obležal z zlomljeno nogo, da ga so ga možje v modrem brez težav aretirali, drugi pa je svojega prijatelja v zločinu pustil za sabo in se pognal v dir. A se je na njegovo smolo v tistem trenutku tam znašel hollywoodski zvezdnik in se iz naključnega sprehajalca in mimoidočega – kot bi kdo pritisnil na stikalo – prelevil v akcijskega superjunaka. Tako pripoveduje vsaj očividec Arun Pullen, ki ni mogel verjeti, kaj se odvija pred njegovimi očmi. »Bilo je noro, kot bi preklopil na način superjunakov iz akcijskih filmov. Obraz se mu je spačil v besu, za mladim kriminalcem se je pognal, kot bi ga izstrelili,« pripoveduje. Dodaja, da ga je Hardy lovil sprva po ulici, se za njim pognal čez vrtove, tudi čez Pullenovega, in gradbišča, vmes preskakoval ograje, dokler ga ni dohitel, zagrabil za ovratnik in menda povsem filmsko dejal, da je vendar »ujel barabo«.



Državljanska aretacija



Iz snemanja akcij se je oskarjevski nominiranec očitno nečesa naučil. Ko je dolgoprstneža vendar dobil v pest, ga je pretipal, ali kje morda ne skriva orožja, nato pregledal njegove osebne dokumente, za konec pa izvedel še državljansko aretacijo. »Huligan je bil videti prestrašen, skoraj, kot da mu bo od strahu ušlo v hlače. Bil je v šoku in živčna razvalina. Jasno je, da s Tomom ni dobro češenj zobati,« še pravi Pullen. Hardy pa je mulca nato kot zgleden državljan predal oblastem.