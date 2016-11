Koruznika v zakon le zaradi Trumpa

Strah pred izgubo drage osebe človeka pripravi do korakov, ki jih drugače morda ne bi storil. Kajti čeprav je bil igralec Corey Feldman, ki ima pri 45 letih za sabo že dva propadla zakona, močno proti vnovični poroki, je zdaj svoje dolgoletno dekle Courtney Anne – ki ima enake poglede na smiselnost zakonske zveze – vendar zasnubil. In to zaradi izidov ameriških predsedniških volitev! V strahu, da bi se njegova ljubljena morala pod taktirko novega predsednika Donalda Trumpa vrniti v rodno Kanado, s čimer bi bila njuna ljubezen najverjetneje obsojena na propad, je Corey globoko vdihnil, požrl slino in jo med praznovanjem četrte obletnice njune romance vprašal za roko. No, skoraj vprašal. Za besede namreč ni zbral dovolj poguma, zato ji je – precej v srednješolskem slogu – izročil na roko napisano sporočilce z življenjsko pomembnim vprašanjem.



Kvadratka na lističu



V kalifornijskem letovišču Palm Springs sta minuli konec tedna praznovala štiri leta njune ljubezni. Na začetku verjetno podobno kot prejšnje obletnice, s cvetjem, šampanjcem, toplimi objemi in strastnimi poljubi. A nekaj je vendar bilo drugače. Vsaj za Coreyja, ki ga je v trebuhu črvičilo od nervoze. »Živčen sem bil. Kajti nikoli resnično ne veš – in to bo priznal vsak moški –, kaj se ženskam plete po glavi. Predvideval sem, da jo bo snubitev razveselila in bo rekla da, toda vseeno je bil v meni delček, ki je dvomil,« pripoveduje zvezdnik filmov Goonies, Gremlini in Izgubljeni fantje. Živci so naredili svoje, da ni več našel besed. Zato je iz blokca iztrgal list papirja in nanj zapisal pomembno vprašanje: »Se boš poročila z menoj?« Pod tem pa dva kvadratka. Enega z besedico da in smeškom zraven. Ter drugega z negativnim odgovorom in obrazom, ki joče.

