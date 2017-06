Konec zakona: menda jo je varal

Nekdanja manekenka, lastnica laskavega vzdevka The Body Elle MacPherson, se je z otroki izselila iz milijonske vile na Floridi. V javnosti je namreč odjeknila novica, da jo je mož Jeff Soffer varal. O njegovih skokih čez plot se je dolgo govorilo, a sam je vedno zatrjeval, da gre le za govorice.

Zveza avstralske manekenke in bogataša je bila vedno burna. Po dveh letih zveze sta se leta 2012 razšla, po osemmesečnem premoru pa sta se spet našla in zaročila. Skupaj ju je znova pripeljala huda helikopterska nesreča, v kateri je bil udeležen Jeff. On je preživel, njegov prijatelj Lance Valdez pa ne. Jeff in Elle sta se poročila leta 2013, na poroki pa je bilo zgolj 15 svatov.

Mediji še poročajo, da je Jeff Elle varal tudi z igralko Gwyneth Paltrow, ko je še bila poročena s Chrisom Martinom.