Konec prve ljubezni

Pred kamere se je prvič postavila že pri rosnih šestih letih in vse od tedaj zre filmska meka na svetlolaso, že skoraj angelsko Dakoto Fanning kot na popolnega otroka Hollywooda. Kar pa vsekakor ima svojo ceno. »Spoznala sem, koliko mi pomeni, kaj si ljudje mislijo o meni,« pravi zvezdnica, ki je, čeprav se že 16 let posveča igri, nikdar niso spremljali škandali. Tudi zaradi njene precej tradicionalne vzgoje. »Vzgajali so me starši, ki dajo ogromno na vljudnost in manire ameriškega juga. Naučili so me, da svojega umazanega perila ne pereš v javnosti, zanj naj vedo le prijatelji in družina.« Tudi zato je skrbno varovala, da je po treh letih ljubezni z britanskim manekenom Jamiejem Strachanom zdaj spet na trgu samskih.



Nekateri obožujejo igro zapeljevanja. Obožujejo prve zmenke in napetost pričakovanja, kdaj se bo zgodil prvi poljub. A med temi nikakor ni Fanningove, ki bi začetno spoznavanje najraje preskočila in se kar neposredno znašla sredi zveze. »Zmenki na splošno so zame kot grozljivka. Sploh prvih nekaj, ko z neznancem sediš za mizo v restavraciji, postavljaš vprašanja kot po seznamu in se obenem pretvarjaš, da ješ. Vse to je tako nenaravno, tako togo,« pravi lepotička, ki pa bo zdaj spet morala pomočiti prste v svet zmenkarij. Pri čemer ji bodo, tako upa, pomagali prijatelji. Spoznavanje potencialnih partnerjev prek spletnih strani in aplikacij pametnih telefonov ji je namreč tuje, skoraj kot zbirališče vseh vrst čudakov. »Najraje spoznam koga prek prijatelja ali znanca. Tako so namreč možnosti, da je ta oseba čudak, minimalne.« In tako naj bi leta 2013 spoznala tudi postavnega Jamieja.



V nasprotju s stanovskimi kolegi in kolegicami, ki pogosto menjajo partnerje, se je Dakota vedno držala sama zase. »Imam določeno predstavo o tem, kako naj bi se odvijala ljubezen. Tudi ker so se moji starši spoznali že na začetku osnovne šole in se poročili takoj po maturi. S to podobo sem odraščala, zato se mi zdi škoda časa in energije, če v moškem takoj ne vidim morebitnega moža. Če ne bom nemudoma začutila, da gre lahko za tisto pravo, se sploh ne bom naprezala,« je pred časom dejala in dodala, da zato tudi ne hodi na zmenke. A je nato pred tremi leti naredila izjemo, ko ji je pot prekrižal 13 let starejši Jamie. In očitno je ob njem čutila več kot le iskrice privlačnosti in plahutanje metuljev v trebuščku, saj se je v njegovem objemu grela tri leta. A jima je zdaj odklenkalo. Toda čeprav je priznala, da je znova samska, je razlog, čemu se njuna zveza ni obnesla, kot prava južnjaška lepotica zadržala zase.