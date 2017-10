Konec ljubezni?

Po Splitu krožijo govorice, da voditeljica in fitnes gurujka Renata Sopek in njen zaročenec Sergej Bijelić nista več skupaj, dejstvo, da para tako rekoč nikjer več ni videti skupaj, pa jih še podpihuje.

»Da fanta ne kažem, še ne pomeni, da ga nimam,« zatrjuje 38-letnica. A vse skupaj je vseeno nekoliko nenavadno, saj sta bila nekoč nerazdružljiva. Svetlolaska ne nosi več niti diamantnega zaročnega prstana, ki ji ga je nataknil Splitčan. Zaprosil jo je že pred enim letom, ona je brez razmišljanja privolila. Zelo si želi postati žena in mati, vendar meni, da ima še dovolj časa za to.

»Mislim, da je materinstvo nekaj čudovitega. Vsaki ženski želim, da to izkusi. Seveda tudi sebi. Ampak vse ob svojem času,« je pred časom izjavila Renata, ki je načrtovala celo izdelavo DVD z vajami za nosečnice in bodoče mamice. O zaroki se je prvič začelo govoriti pred sedmimi leti, ko so se širile govorice, da bosta pozimi skočila v zakon. Takrat je Sopkova povedala, da še nima predstave o tem, kakšna naj bi bila poroka. »Gotovo ne bom sužnja obleke. Ne želim krinoline ali kreacije, v kateri ne bom mogla biti sproščena,« je dejala in dodala, da ne ve, ali bo spoštovala tradicijo in oblekla nekaj modrega, nekaj starega in nekaj izposojenega.

Potem ko je Renata leta 2008 doživela prometno nesrečo na poti v Split, se je njen dragi preselil v Zagreb, da bi ji bil bližje. V nesreči se sicer ni ranila, a avto je bil popolnoma razbit.

»Split je čudovito mesto. Trenutno ne morem razmišljati o selitvi, ker imam službo v Zagrebu, kadar koli pa skočiva v Split, se odlično odpočijem,« je takrat rekla Renata ter dodala, da bi se lahko poročila takoj naslednji dan.