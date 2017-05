Konec ljubezni

Janko Popović Volarić ima za seboj zelo uspešno poslovno leto, na zasebnem področju pa mu, tako se zdi, ne gre preveč dobro. Pred kratkim je razpadla njegova zveza s Tijano Pečenić. Igralca sta se spoznala in zaljubila na snemanju komične serije Kar bo, pa bo (Kud puklo da puklo), ki jo radi spremljajo tudi slovenski gledalci. Še lani jima je, čeprav sta oba zelo zasedena, uspelo ostati skupaj kljub številnim obveznostim. Vsak prosti trenutek sta preživela drug z drugim.



»Tijana je bila večino časa z mano v Istri in je sodelovala v delu projekta Eksorcizem. Veliko sva snemala skupaj in znova sem se navdušil nad njo kot nad partnerico. Tako nadarjena, predana in pametna igralka je, da je čisti užitek sodelovati z njo in vsakokrat naredi name vtis s svojimi sposobnostmi spreminjanja in predanostjo najinemu skupnemu poslanstvu,« je takrat povedal igralec. Dodal je, da je razdalja med krajema, kjer prebivata, on v Zagrebu in ona v Beogradu, za oba izziv. »Tijana je letos snemala serijo in film, jaz sem precej zaseden in videvava se, kolikor je mogoče, zato na vsako sekundo, ko se sestaneva, gledava drugače in jo ceniva. Ves prosti čas sva skupaj,« je zatrjeval 37-letnik. Z 29-letnico so ju prvič videli skupaj v Kinu Europa na Dnevih hrvaškega filma poleti 2015. »Najpomembnejše se mi zdi, da imam ob sebi človeka, ki bo razumel moje spremembe čez dan in me pri tem podpiral. Medsebojno se kritizirava, hvaliva, vse si poveva, in to brez zadržkov,« je o zvezi pred časom dejala igralka.



Janko ima iz zveze v najstniških letih sina Davida, ki se je rodil, ko je bilo igralcu komaj 17 let. Tri leta, od leta 2009 do 2012, je bil poročen s scenaristko Jeleno Veljača. Nekdanja zakonca sta v prijateljskih odnosih, Janko pa je pred časom javno dejal, da njuno ločitev doživlja kot življenjski poraz.



Popović Volarić in Pečenićeva govoric o tem, da sta se razšla, še nista komentirala.

.