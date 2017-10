Konec dopusta za kraljico

Anekdota iz Balmorala Kraljičin nekdanji varnostni uradnik Richard Griffin je razkril, da je kraljica nekoč med sprehodom po posestvu naletela na gručo ameriških turistov in z njimi poklepetala. Ti je, preprosto oblečene in z ruto na glavi, niso prepoznali in so z njo klepetali sproščeno, prepričani, da je zgolj navadna prebivalka teh krajev.