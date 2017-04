Končno je dobil zvezdo

Že skoraj 40 let je obraz malih zaslonov in velikega platna, filmska industrija pa se mu je v minulih letih poklonila že z zlatim globusom, emmyjem in oskarjevsko nominacijo. A eno pomembno priznanje je Garyju Sinisu vendar manjkalo – zvezda na hollywoodskem pločniku slavnih. »Vsekakor sem počaščen in vse se mi zdi že skoraj nadrealistično,« je zdaj, ko se je na 2606. zvezdi zableščalo njegovo ime, dejal zvezdnik. Gledali smo ga v uspešnicah Zelena milja, Odkupnina, Apollo 13 in Forrest Gump (ta mu je prinesel oskarjevsko nominacijo), pred male zaslone pa nas je prikoval s serijama Na kraju zločina in Zločinski um. A sedma umetnost vendar ni edina, na kateri Sinise pušča močne sledi. »Ni je osebe v naši industriji, ki bi za vojsko storila več kot Gary,« je dejal njegov stanovski kolega Joe Mantegna, medtem ko se je Patricia Heaton, zvezdnica humoristične serije Vsi imajo radi Raymonda, poklonila zvezdnikovi »požrtvovalnosti, pogumu, skromnosti, trdemu delu in dobrovoljnosti«. Lastnosti, ki so jih verjetno dodobra spoznali vojni veterani, ki imajo že desetletja njegovo neomajno podporo. Ne nazadnje je zanje ustanovil sklad, vojaške sile pa spodbuja tudi z glasbo, s svojo skupino The Lt. Dan Band. Nanje ni pozabil niti na dan, ko bi morali biti vsi žarometi usmerjeni le vanj. »Hvaležen sem za vse naše junake, ki služijo in se žrtvujejo za našo dragoceno svobodo.«