Komikovi varnostniki pretepli oboževalca

Velja za enega najbolj smešnih moških planeta. Vsaj če sodimo po dobičku, ki ga Kevin Hart kuje s stand-up nastopi in filmskimi komedijami. Vztrajno se namreč pojavlja pri vrhu Forbesovega seznama najbolj dobičkonosnih komikov, lani je s 87,5 milijona dobička zasedel celo prestol. Čeprav je letos z vrha zgrmel kar pet mest niže, saj se mu je denarnica v minulih 12 mesecih odebelila le za 32 milijonov in pol, bo to več kot dovolj, tudi če izgubi tožbo, ki jo je proti njemu zdaj vložil komedijantov oboževalec.

Ne zaposluj ljudi, če jih nimaš na vajetih in pod nadzorom. O tem je očitno prepričan Jay Collins, ki je zaradi verbalne zlorabe in telesnega nasilja zdaj v sodne klopi zvlekel smešnega možakarja Hollywooda. Čeprav se ga ta ni niti dotaknil, še videl ne. A bilo je dovolj, da so se nadenj spravili zvezdnikovi varnostniki.

Kevinov veliki oboževalec je avgusta pred dvema letoma verjetno mislil, da je skoraj zadel na lotu. Na enem izmed komikovih nastopov v Hartovi domači Philadelphii naj bi bil povabljen, da se lahko iz množice sprehodi do VIP-prostorov in tam uživa v nastopu. A še preden mu je uspelo priti do prostora za izbrance, že ga je –menda precej agresivno – ustavila varnostna služba stadiona, kjer se je dogodek odvijal. Čemu, še danes ne ve. Nato pa so ga, meni nič, tebi nič, predali zvezdnikovim osebnim varnostnikom, pod rokami katerih je preživel pekel. Sprva so mu – tako navaja vsaj v sodnih spisih – zagrozili, da ga bodo stresli z električnim paralizatorjem. Tega pa so mu, čeprav nevključenega, grobo, kot udarec s pestjo, zarili v obraz, vrat in nato hrbet. Kar je bil zgolj začetek. Nato naj bi ga vrgli ob tla in se nadenj spravili še z udarci, pri čemer so ga držali ukleščenega ob tla tako, da mu je eden s koleni pritisnil na prsni koš. Vse skupaj so izdatno zabelili še s kletvicami, najmilejši sta bili »usrana reva in strahopetec«.

Čemu je bil Collins povabljen v VIP-prostore in kdo ga je povabil, ne vemo. Kot tudi ne, zakaj so ga ustavili varnostniki in ali je dobil poškodbe. Jasno je le, da od Harta zahteva najmanj 50 tisočakov odškodnine. Ker je on tisti, ki bi moral obrzdati svoje varnostnike.