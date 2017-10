Komikova poroka na parniku

Tega mu verjetno še nedavno ne bi mogli pripisati, toda Russell Brand se je iz divjega, hedonističnega zvezdnika prelevil v skrbnega očeta in zdaj še ljubečega moža. »Živim življenje poročenega moškega. Sem povsem udomačen,« je pred časom dejal uradno še nevezani britanski komik, ki pa je minuli konec tedna svojo srčno izvoljenko Lauro Gallacher vendar popeljal pred oltar. Toko so z malo Mabel, ki jima je življenje razsvetlila novembra lani, zdaj še na papirju postali družinica.

Njegov prvi skok v zakon s pop princesko Katy Perry je odmeval po vsej obli, še precej glasneje pa njuna ločitev komaj 14 mesecev pozneje, zdaj pa Brand svojih nežnih čustev ni obešal na veliki zvon. »Nista želela medijskega cirkusa, ampak majhen, intimen obred. Na skupno pot so ju pospremili le najožji prijatelji in družina, častna gostja pa je bila njuna hčerka Mabel,« je o sobotnem slavju ljubezni povedal vir. Russell in njegova 14 let mlajša ljubimka sta si zaobljube večnosti izmenjala v cerkvici blizu njunega doma, nato pa je mladoporočenca s svati na poročno zabavo, ki jo je zaznamovala indijanska rdeča nit, popeljal parnik v neworleanskem slogu. Z zaljubljencema so do jutranjih ur rajali tudi pevec Noel Gallagher, komik David Baddie in britanski televizijski voditelj Jonathan Ross.

Da so razburkani dnevi že davno za Russllom, je postalo kristalno jasno, ko je v roke prvič prijel prvorojenko. »Začutil sem preprosto, iskreno, vseobsegajočo in najčistejšo obliko ljubezni. Najbolj spektakularna stvar, ki se mi je kdaj dogodila, je hkrati najobičajnejša – rojstvo otroka. In zdaj sem odgovoren za drugo bitje.«