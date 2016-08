Komik Wilder umrl z vstopnico za nebesa

S svojo razmršeno grivo, kot bi ga stresla elektrika, izbuljenimi očmi, pod katerimi so vrečasto viseli podočnjaki, in malce zmedeno pojavo se ni zdel kot material za hollywoodsko zvezdo. Pa vendar je njegova očarljiva nevrotičnost, združena s humorjem, v katerem so bile sledi Chaplinove ere, očarala svet in Gena Wilderja povzdignila v enega vodilnih komikov. »Eden največjih talentov svojega časa. S svojo čarovnijo je blagoslovil vsak film, v katerem se je pojavil, kot se blagoslovljenega čutim tudi jaz, ker je bil moj prijatelj,« je dejal njegov prijatelj in stanovski kolega Mel Brooks, čigar nasmeh je zdaj zamenjala globoka otožnost. Ob spoznanju, da se z Genom nikoli več ne bo smejal, saj je Wilder v 84. letu zaradi zapletov pri alzheimerjevi bolezni zdrsnil v večni počitek.



Smeh je pol zdravja. V to je gotovo verjel Gene s krstnim imenom Jerome Silberman. Mamo je že pri šestih začel zabavati s skeči, da bi ji vsaj malce osvetlil dneve po srčnem napadu. Pri 12 letih je že obiskoval tečaje igre in tega ni prenehal, vse do leta 1961, ko je doživel odrski prvenec. A čeprav je poklicno igralsko pot začel na gledaliških deskah, je bilo veliko filmsko platno tisto, s katerim si je priboril mesto med slavnimi.



Pred kamere je prvič stopil leta 1967 z manjšo vlogo v filmu Bonny in Clyde, naslednje leto pa je v njegovi karieri zapisano z zlatimi črkami. Tedaj je za film Producenta, danes je to že komična klasika, moči prvič združil z Melom Brooksom; njun projekt je Brooksu prinesel oskarja, Wilderju pa nominacijo za najodličnejši kipec. Smešna moška Hollywooda sta glave staknila še pri filmu Mladi Frankenstein, ki je Wilderju vnovič prinesel nominacijo za oskarja, in filmu Goreča sedla. Prvo priznanje kritiške srenje, zlati globus, mu je prinesla vloga nenavadnega upravitelja tovarne čokolade Willyja Wonke v filmu Čarli in tovarna čokolade iz leta 1971.



Bila sta Wilder in Brooks. Gene in Richard Pryor sta bila skoraj ikonična dvojica in obenem sta bila tudi povsem različna, a ob njunih štirih komedijah se je občinstvo držalo za trebuhe. Srebrna strela je Genu prinesla drugi zlati globus. A ne, ker bi se grivolasi igralec trudil na vse pretege, saj je sledil vodilu, da se ne smeš truditi, da bi nekaj bilo smešno, ampak si moraš prizadevati, da bi delovalo resnično. »Nisem klovn, sem igralec,« je večkrat izpostavil. Leta 2003, ko je za serijo Will in Grace odnesel emmyja, se je poslovil od zabavne industrije. Ne, ker bi v njem nehala živeti želja po zabavi, poslovni del industrije mu preprosto ni več dišal.



Zvezdnik je umrl v krogu družine na svojem domu. Njegovi najbližji so bili edini, ki so vedeli za njegov boj z alzheimerjevo boleznijo v zadnjih treh letih. Gene jo je skrival pred svetom. »Ni prenesel, da bi resnica komu zbrisala nasmeh z obraza. Misel na le en nasmeh manj na svetu je bila zanj neznosna,« je povedal igralčev nečak Jordan Walker-Pearlman, ki je tudi sporočil žalostno vest. »Zagotovo ima zlato vstopnico za nebesa, če ta obstajajo. Bil je eden najbolj zabavnih, smešnih in prisrčnih ljudi, kar jih je kdaj živelo,« pa je ob Wilderjevi smrti povedal Jim Carrey.