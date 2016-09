Komedijantkina hči za rojstni dan v bolnišnici

Po letu razprtij, uhajanja od doma in medijskega obmetavanja z besedami se je zazdelo, da sta komedijantka Rosie O'Donnell in njena najstarejša posvojena hčerka Chelsea vendar zakopali bojno sekiro in našli skupni jezik. Nadeli sta si zadovoljno, spravno, združeno fasado in spet najdena čustva med mamo in hčerko delili s svetom. Sploh na mladenkin rojstni dan pred enim tednom. »Vse najboljše, lepotička Chelsea. Danes jih imaš 19!« je zvezdnica prek instagrama čestitala svoji deklici. Ki pa zdaj, namesto da bi podaljšano slavila, leži v bolnišnični postelji. Domnevno zaradi prevelikega odmerka drog, čaka pa tudi na psihiatrično oceno duševnega zdravja.



Sta tudi v resnici obrnili nov list?



Prejšnje leto življenje z O'Donnellovo nikakor ni delalo v rokavicah. Sprva jo je v medije zvlekla Chelseajina biološka mati, češ da posvojitev ni bila legalna, saj da je bila ona omamljena, torej ji je Rosie malčico v resnici ukradla. Nato je Chelsea, tudi ker se je s krušno materjo le prepirala, še pred polnoletnostjo za dober teden izginila neznano kam, da se je za mladenko pognala policija. In jo našla pri osem let starejšem Stevenu Sheererju, menda heroinskemu odvisniku in preprodajalcu, ki ga je dekle spoznalo prek spletne strani za zmenke tinder. Za piko na i pa je svojih 18 let praznovala z odselitvijo k biološki materi. A očitno sta Rosie in Chelsea od tedaj obrnili nov list, trdeč, da še sami ne moreta verjeti, »koliko se v enem kratkem letu lahko spremeni«. Čeprav sta morda dan hvalili še pred večerom.



Trpi za duševno boleznijo?



Svetlolaska, ki so jo v ponedeljek zvečer prepeljali na urgenco, naj bi bila na varnem in že prisebna. A je vendar še ne izpustijo z oddelka. V roke naj bi jo namreč v prihodnjih dneh vzeli še socialni delavci in psihiatri, da ocenijo njeno duševno zdravje. Kar pa Chelsea verjetno ne bo pogodu, vsaj če vzamemo v zakup, kako jo je materina izjava minulo leto, da se že večino življenja bori z duševno boleznijo, pognala skoraj prek roba. »Chelsea, kot milijone drugih, živi z duševno boleznijo. Ona in njena družina so prehodili težko pot,« je lansko poletje izjavila komedijantkina predstavnica, zaradi česar se je mladenka medijem odločila natočiti čistega vina. Sprva je obrazložila, da je Rosie raje kot z otroki čas preživljala ob pitju vina in kajenju marihuane, nato pa je še dodala, kako globoko so jo prizadele besede, da trpi za duševno boleznijo. »Ljudje zdaj mislijo, da sem zmešana, v resnici pa sem se le borila z depresijo in tesnobo, kar se je precej izboljšalo. Nisem bolna, mislim, da imam podobne težave kot ogromno drugih, zato tudi jemljem tablete.« A medtem ko sta mati in hči trdili vsaka svoje, bodo končno in zadnjo besedo zdaj imeli zdravstveni strokovnjaki.