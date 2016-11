Komedijantka  ljubimka s  poročeno materjo

Pri družini Rosie O’Donnell vse puhti od svežih ljubezni. Čeprav morda ne takšnih, kakršne opevajo pesniki. Lani drugič ločena komedijantka naj bi si namreč že zacelila srce po razpadlem zakonu s Kelli Carpenter in se grela v objemu dolgoletne prijateljice Dane Schiff, ki pa ne more ravno trditi, da je prosta. Uradno je namreč (še) zvezana z bančnikom Scottom Schiffom, s katerim sta se ji v 13-letnem zakonu rodila dva otroka. A svežih zaljubljenk Danin zakonski status in do nedavnega heteroseksualna usmerjenost ne motita. Kot se v novih ljubezenskih čustvih ne da motiti niti Rosiejina hči Chelsea, ki si je že poleti izmenjala poročne zaobljube z 12 let starejšim vodovodarjem – in to skrbno skrivala pred vso družino.



Posumil je že vratar



Mož je zadnji, ki izve. In tudi v Scottovem primeru ni bilo kaj dosti drugače. Še vratar bloka, v katerem živi z ženo, naj bi pred njim začel sumiti, da Danini nočni izhodi niso povsem nedolžni. »Ponoči, po tem, ko je otroka že dala spat, je začela odhajati od doma tako pogosto, da je vratar posumil, da ima razmerje,« je povedal vir, čeprav se takrat verjetno še nikomur ni svitalo, da si je malce zunajzakonskega ljubimkanja privoščila z žensko, in ne z moškim. Vsaj dokler ni začela spreminjati videza. Ne le da je obleke pospravila v omaro in jih zamenjala s hlačami in srajcami, skrajšala si je tudi dolge lase. »Mislim, da si je želela spremeniti videz zaradi novega razmerja z Rosie,« je povedal vir, resnica pa je počasi začela pronicati tudi do prevaranega moža. V želji, da bi ženo vendar obdržal, je preobilni bankir, ki mu tehtnica kaže skoraj 140 kilogramov, začel zahajati v telovadnico in s sebe klestiti odvečno salo. To pa ni imelo želenega rezultata. Dana mu je vendar ušla v objem dolgoletne prijateljice in botre njuni hčerki Plum. Po nekaterih virih pa naj bi Scottu dokončno prekipelo, da naj bi že pred časom vložil ločitveni zahtevek, s čimer je šel ljubimkama morda zgolj močno na roko. Odtujeni ženi naj bi milijonarski mož v primeru ločitve moral izplačati vsaj 10 milijonov, poleg tega pa še 10 tisočakov na teden za njuna otroka.



Ali je med Dano in šest let starejšo Rosie resnično vzklila ljubezen, bo pokazal čas. Vsaj za zdaj pa O'Donnellova zatrjuje, da je Dana le njena nova uslužbenka. To je navedla vsaj kot izgovor, da toliko časa prebijata druga z drugo, tudi na večerjah, medtem ko Dana zavzeto molči.



Poroka s hamburgerji



Kako dolgo naj bi že trajala komedijantkina domnevna ljubezen s prijateljico, ni znano. Je pa njena 19-letna hči našla moškega svojega življenja pred skoraj natanko letom dni, minuli november, a je zaradi strahu, kako bi se mati odzvala na njeno ljubezen z 31-letnim vodovodarjem, o tem raje molčala. Kot je tudi zase zadržala, da sta z izbrancem Nicholasom Alliegrom na prvi julijski dan že stopila pred matičarja, si izrekla poročne zaobljube in nato v družbi le drug drugega proslavila skok v skupno zakonsko življenje precej ameriško – z obedom v bližnjem prehrambnem obratu s hamburgerji. »Chelsea je že hitro vedela, da si želi z njim preživeti preostanek življenja. Kot je tudi on vedel, da se bosta prej ali slej poročila. A ker Chelsea s poroko ni več želela odlašati, kar malce izvira iz njenih dokaj nemirnih in neurejenih družinskih razmer, ji je na njeno prigovarjanje kupil diamantni prstan.« To je mami mlade neveste prišlo na ušesa komaj konec septembra, in še to po golem naključju. Chelsea je namreč pristala v bolnišnici, a ko je Rosie hotela izvedeti za njeno zdravstveno stanje, ji je bolnišnično osebje odvrnilo, da lahko te informacije posredujejo zgolj njenemu možu. »Moja hči ni poročena!« se je ogorčeno in zaskrbljeno tedaj odzvala O'Donnellova, zdravnik pa ji je nato nalil čistega vina. Da ima zeta, namreč.