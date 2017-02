Komaj čaka drugega

Svojčas je Ivanu Dečku, frontmenu hrvaške skupine Vatra in mentorju v priljubljenem glasbenem šovu The Voice – Najlepši glas Hrvaške, glasba pomenila vse. Dokler ni pred tremi leti v roke prijel prvorojenke Dite. »Vsi starši vedo, da so otroci najlepša stvar na svetu. Tedaj sem spoznal, da je otrok pomembnejši od vsake pesmi, koncerta ali albuma. Oni so smisel vsega,« pravi priljubljeni hrvaški rocker, čigar sreča pa se bo zdaj podvojila. Že junija bo njegova malčica namreč dobila mlajšega bratca ali sestrico. »Najbolj me veseli, da bo najina razigrana punčka dobila družbo in ne bo več le naju nenehno vlekla za rokav.« Čeprav je hkrati priznal, da je bil prvih nekaj trenutkov, ko mu je žena Nina Celio-Cega zaupala radostno vest vnovične nosečnosti, kar malce izgubljen in zmeden. »Zdaj pa komaj čakam, da dobimo novega družinskega člana.«



Starši v pričakovanju že vedo, ali jim bo štorklja poleti prinesla fantka ali deklico, a to ostaja njihova skrivnost. »Da bo dojenček zdrav, vesel in živahen, to je vse, kar si želiva,« pravi pevec in pridaja, da bo tudi tokrat – kot že ob rojstvu Dite – poskušal ob Nini sedeti ves porod. »Komaj čakam, da zaslišim prvi glas otročička, to je vsekakor najlepša melodija na svetu. V tistem trenutku si vsekakor želim biti poleg, držati Nino za roko in ji biti v oporo. To je najmanj, kar lahko naredim.« Hkrati pa je s svetom delil še svoj očetovski biser modrosti: »Z Nino nisva oče in mati, ki bi otroke dušila s pravili. Vse poskušava pojasniti s pogovorom. Pomembno je predvsem, da otrok ve, da je ljubljen, in da mu privzgojiš prave vrednote.«