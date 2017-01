Kokoš, ki nese zlata jajca,  je Scarlett Johansson

Kateri igralci zagotavljajo, da bodo filmoljubi drli v kinodvorane? Do tega odgovora so se, kot vsako leto, dokopali pri reviji Forbes, kjer so sestavili lestvico najbolj dobičkonosnih hollywoodskih igralcev v odhajajočem letu. In dognali, da je kura, ki nese največja zlata jajca, svetlolasa krasotica Scarlett Johansson, ki je s prestola izrinila lanskoletnega zmagovalca Chrisa Evansa. Kajti medtem ko so njeni filmi v iztekajočem se letu v filmske blagajne navrgli 1,15 milijarde, je Evans s svojimi projekti prinesel malce manj, približno 1,1 milijarde evrov. Prav toliko kot Robert Downey Jr., s katerim si delita srebrno odličje med najbolj dobičkonosnimi.



Znanstvenofantastični filmi s stripovskim ozadjem so na pohodu. Že lani so namreč najbolj mamili filmski hiti, posneti po stripovskih predlogah (Maščevalci: Ultronova doba, Stotnik Amerika: Zimski vojak), podobno kot letos, ko se je za najbolj dobičkonosno uspešnico izkazal Stotnik Amerika: Državljanska vojna. Temu pa gre tudi zahvala, da so se Johanssonova, Evans in Downey Jr., ki so v uspešnici prevzeli nosilne vloge, lahko okitili z lento svete trojice šelestečih zelencev. A čeprav se mednje ni povzpela Margot Robbie, se svetlolasa lepotica vendar lahko pohvali z izjemnim letom. Kajti medtem ko je bila dobro leto nazaj med največjimi filmskimi imeni še dokaj nepoznan obraz, se je zdaj zavihtela na četrto mesto prestižne Forbesove lestvice, ki ji zagotavlja polne roke dela tudi v prihodnje. Njeni filmi so namreč nanesli malce manj kot milijardo, večinoma zahvaljujoč uspešnici Odred odpisanih. Tik za petami pa ji sledi in zaokrožuje najodličnejšo peterico še Amy Adams, ki se je – med drugim – v znanstvenofantastičnem hitu Batman proti Supermanu: Zora pravice prelevila v novinarko Lois.



Med deseterico tistih, ki filmu zagotavljajo finančni uspeh, sta se v letošnjem letu prebila še Ben Affleck in Henry Cavill, ki sta oba zaigrala v filmskem spopadu med Batmanom in Supermanom ob Adamsovi. Osmo mesto je pripadlo Ryanu Reynoldsu, za kar se lahko zahvali predvsem stripovskemu junaku Deadpoolu. Sledita pa jim še Felicity Jones, zvezdnica filma Rogue One: Zgodba Vojne zvezd, in Will Smith.