Ko so ugasnile kamere, so se kresale iskrice

Uspešnica Za dežjem posije sonce je Jennifer Lawrence prinesla oskarja. Zdaj lepotička spoznava, da ta rek drži tudi v resničnosti. Kajti čeprav je še komaj letošnjo pomlad priznala, da je od časa, ko je nazadnje začutila dotik moškega, preteklo že toliko vode, da se niti spominja ne več, kako je to občutiti, ji je spomine na sladkost ljubezni in strasti zdaj v bučnih valovih povrnil režiser Darren Aronofsky. Kajti čeprav je med njima kar dobri dve desetletji starostne razlike, ju je v izteku poletja zadela kupidova puščica, zdaj pa sta svojo ljubezen vendar nehala skrivati in se prepustila omami poljubov. Nemeneč se za to, da so ju pri tem zasačili paparaci.



Nihče je ni povabil na zmenek



Nikoli se ni pritoževala, da je osamljena. »Če ne hodim na zmenke in nisem v razmerju, to še ne pomeni, da sem osamljena ali se ne počutim izpolnjene,« je razglabljala mlada hollywoodska težkokategornica, čeprav je spoznala, da ji je s slavo postalo precej težje broditi po ljubezenskih vodah in da večino sobotnih večerov, ko se njene vrstnice spogledujejo, preživlja doma. »Nihče me ne povabi več na zmenek. Ne vem, čemu so fantje tako zlobni do mene. Verjetno želijo izkazati nadvlado zaradi moje slave, a me to le prizadane. Sem namreč dekle, ki si želi zgolj, da bi bili ljudje prijazni do mene,« je razmišljala Lawrenceeva in pridala, da je morda njena edina možnost za ljubezen, ki ji še preostane, da spozna fanta, ki že vsaj nekaj let živi v kakšnem iraškem mestu in se mu niti sanja ne, kdo je.

