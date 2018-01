Ko se je mali Joshua rodil, ni in ni zadihal

Odraščala je s sanjami o številni in bučni družini. A hkrati ni sanjarila tudi o nosečnosti. Ne, igralka Katherine Heigl je prednost dajala posvojitvam, morda zato, ker je tudi sama dobila sestrico posvojenko. Tako je pri snovanju lastne družine sledila vzorcu staršev ter 2009., ko je že dve leti živela v zakonski idili z Joshem Kellyjem, sprva posvojila južnokorejsko dekletce Naleigh, tri leta pozneje pa je v svoj dom sprejela še ameriško siroto Adalaide. Potem ju je z Joshem pred dvema letoma presenetila vest, da v njenem trebuščku raste seme njune ljubezni. »Nikoli nisem bila zatrdno odločena, da si želim zanositi. A sem zdaj noro hvaležna, da sem to izkusila,« je ob prvem rojstnem dnevu biološkega sinka Joshue, ki je na svet privekal 20. decembra 2016, dejala lepotička. Spomnila se je tudi tega, da je bil porod vse prej kot lahek. Prvi trenutki so bili celo prežeti z živo grozo, saj novorojenček nikakor ni zajel zraka.

3 otroke ima, le enega biološkega.

Ko se ozre, skoraj ne bi verjela, kaj je tedaj preživljala. »Danes je kot 10-kilogramska kepa energije, ki se nenehno kobaca, hihita, tuli in se radovedno vtika v vse,« pripoveduje o sinku, ki pa jo je s svojo krhkostjo, ko ga je prvič uzrla, pošteno pretresel. »Bil je tako droben, krhek in nežen. Še preden se je rodil, je bil vsaj kak mesec narobe obrnjen, in tudi ko se je bližal najin datum, je ostal v istem položaju. Premaknil se ni niti za milimeter.« Zato se je zvezdnica z zdravniki odločila za porod s carskim rezom. Ker ji še nikdar ni bilo treba v bolnišnico, se ji niti sanjalo ni, kaj pričakovati. »Bila sem živčna, prestrašena. Še nikoli nisem imela operacije. A sem poskušala vsaj dajati vtis mirnosti in zbranosti. Omrtvičili so me, ko so me vendar odprli, pa Joshua ni in ni želel ven in porodničar se je pošteno namučil, da ga je spravil na svet. Nekako se je zagozdil in očitno še ni želel iz maternice,« je zaplavala v spomine in se spomnila, da je njen enoletnik prvič uzrl zunanji svet natanko 33 minut čez poldne. In tedaj je napočil tudi trenutek brezglave panike. »Ni začel dihati! Zdravniki so poskušali v njegova pljučka spraviti zrak. Priklopljen je bil na stotine cevk, vsaj meni se je tako zdelo.« In se je nato, ko je počasi izplavala iz omotice zdravil, lahko le zahvaljevala višji sili, da je malček zadihal. »Ko sem končno spet prisebna ležala v bolnišnični postelji, s sinkom ob sebi, je bil to eden najlepših trenutkov mojega življenja.« Zdaj, ko so družina že dobro leto, si želi le, da bi čas tekel malce počasneje.