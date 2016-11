Ko Ashley postane barbika

V zadnjih 60 letih se je iz preproste igrače prelevila v kulturno ikono. V sinonim ženske lepote, ki pa ga z resničnostjo ne povezuje prav nič. Resnične ženske imajo namreč prave obline, ne kot barbika vitkih nog, ki jim ni videti konca, zaobljenega oprsja in kot osa vitkega pasu.



Celulita niso dodali



Resnične ženske imajo bujno telo kot Ashley Graham, ki se je kljub konfekcijski številki 46 prebila na naslovnico posebne izdaje ameriške športne revije Sports Illustrated, zdaj pa so ji, ker glasno zagovarja sprejetje vseh oblik in tipov teles, pri reviji Glamour podelili lento ženske leta. Ob tej pa ji je proizvajalec slovitih barbik Mattel izdelal še barbiko po njeni podobi in njenih željah. »Njena stegna se dotikajo, ima polne boke, zaobljen trebušček in ritko! Je kot jaz! Z materinimi znamenji in trepalnicami vred,« se je navduševala Grahamova.



Včasih si je morda želela, da bi bila kot barbika, kar pa so bile le nemogoče sanje. A so se ji zdaj, ko si je podala roke z Mattelom, uresničile. »Ne stremim k temu, da bi bila videti kot barbika. Zdaj sem ona! To ni več nedosegljiv ideal, vsako dekle je lahko zdaj kot barbika,« je povedala in nadaljevala, da moramo še naprej družno, korak za korakom, spreminjati do zdaj prevladujoč pojem lepote. »Pri Mattelu niso le slišali tega, kar poskušam sporočiti svetu. Storili so precej več. Z novo barbiko so počastili ženske, ki se ne uklanjajo.« In medtem ko so upoštevali Ashleyjina navodila – polno telo, stikajoča se stegna –, so prezrli le njeno željo, naj ima tudi celulit. »To bi bilo prej videti kot napaka pri izdelavi kot nekaj, kar je tipično žensko.«