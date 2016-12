Kmalu bivši ženi noče vrniti glasbenih nagrad

Novi začetki so pogosto težki, povezani s končevanjem nečesa starega in celo občutkom izgube. Zaradi česar je Mary J. Blige zagrnila žalost, ko je letošnje poletje po 13 letih zakona z Martinom Isaacsom zagnala ločitveno kolesje. A je vendar vedela, da se je odločila pravilno. »Izbrala sem življenje. Vsi doživljamo tudi temačna obdobja, in ko sprejemaš odločitve, pogosto kaj izgubiš na poti. A če sem že morala kaj izgubiti, potem sem želela dobiti nazaj svoje življenje,« ohranja čim bolj pozitiven odnos do razvoja dogodkov v njenem življenju. Čeprav ji že tako težek nov začetek greni obet precej umazanega ločitvenega postopka, v središču katerega je denar.



Ni bil zgolj njen mož in ljubimec, pač pa tudi menedžer, skupaj pa sta uživala v sadovih njenega glasbenega daru. Ki se jim Martin ne želi odpovedati niti zdaj, ko je njuna ljubezen – zaradi »nepremostljivih razlik« – izzvenela. Še naprej si želi razkošnega življenja, v katerem mu ničesar ne manjka. Zasebnega kuharja, osebnega trenerja, zajetno mesečno žepnino za nakup novih oblačil – skupno, tako je izračunal, približno 124 tisočakov na mesec. In to navkljub temu, da zvezdnica že ob vložitvi ločitvenega zahtevka sodnika prosila, naj Martinu vnaprej prepove, da bi od nje lahko zahteval preživnino.



Pije vodo in moli



Na vprašanje, ali sta v žaru zaljubljenosti, ko sta zakorakala pred oltar, podpisala predporočno pogodbo, še vedno ni odgovora. Čeprav se glede na zapletanje ločitvenega postopka dozdeva, da sta na to nič kaj romantično, a vendar praktično gesto tedaj povsem pozabila. »Za moj uspeh v svetu zabavljaštva si Martin ne more pripisati nikakršnih uslug. Uspešna sem bila, še preden se je pojavil v mojem življenju, kot tudi pozneje, četudi sem v karieri vsekakor imela vzpone in padce,« zdaj razlaga devetkratna dobitnica grammyja. Z dodatkom, da med njunim zakonom ni bila dolžna skrbeti in finančno podpirati njegovih staršev ter otrok iz prejšnjega razmerja, a je vendar to počela. Zaradi česar bi ji lahko bil hvaležen. Kar pa je pokazal na nenavaden način. Ne le da zahteva zajetno mesečno preživnino, pač pa je Bligeeva zdaj, ko je vzela svoje finance pod drobnogled, tudi ugotovila, da jo je še v zakonu prenašal naokrog. V minulih dveh letih je 400.000 evrov prikazal kot stroške, povezane z Maryjino kariero, v resnici pa jih je zapravil zase, za zasebna potovanja in hotele, o čemer ni zdaj odtujeni ženi ničesar niti šepnil. Zato želi Mary zdaj ta kupček denarja nazaj. Kot tudi dva avtomobila – range roverja in enega od njunih dveh mercedesov, vsi pa so pisani na pevkino podjetje –, kipec grammy in nekaj drugih glasbenih nagrad, na katerih je sicer vgravirano pevkino ime, a se jih je Isaacs odločil zadržati zase. In ker se na njene zahtevke, naj vrne jeklena konjička in nagrade, ni niti odzval, je zdaj odšla na sodišče, kjer bo očitno grabežljivega Martina prisilila, da ji vrne lastnino. Na kar pa ji ta zgolj odgovarja, da je zaradi nje, ker ga je odpustila kot menedžerja, ostal brez prihodka.



Njun razhod očitno ne bo potekal mirno in vljudno, a je Mary odločena, da je to ne bo vrglo iz ravnotežja. »Pozitivna naravnanost, pitje vode in molitev. Ob tem pa tudi zdravo jem in se vsaj štirikrat na teden gibljem. Zaradi skupka tega se počutim dobro v lastni koži, tudi ko se pogledam v zrcalo,« je razkrila recept za ohranjanje notranjenega miru.