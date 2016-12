Kljub trudu Jeff Goldblum nima lente najstarejšega zvezdniškega očeta

Ameriškega zvezdnika Jeffa Goldbluma starševstvo ni mikalo. O naraščaju niti ni razmišljal. Vsaj dokler mu pred štirimi leti poti ni prekrižala tri desetletja mlajša gimnastičarka Emilie Livingston, ki je v tedaj 59-letnem igralcu predramila biološko uro. »Ona je spremenila vse. Z njo sem se želel poročiti in imeti otroke,« je priznal Jeff, ki je lani, pri 62 letih, prvič začel odkrivati radosti in tegobe očetovstva. »Charlie je moj prvi otrok. A mislim, da v očetovstvu zdaj uživam precej bolj, kot bi, če bi ga dobil deset, dvajset let prej. Dobil sem ga, ko sem bil nanj resnično pripravljen.« In zdi se, da je nad menjavanjem umazanih pleničk tako navdušen, da bo mlada zakonca že kmalu spet obiskala štorklja.



Slika pove več kot tisoč besed. In če je v tem kaj resnice, bo 17-mesečni fantič, po katerem se pretaka kri filmskega veljaka, že čez nekaj mesecev postal starejši bratec. Kajti čeprav zvezdnik in njegova draga, ki sta pred malce več kot dvema letoma zakorakala pred oltar, trmasto molčita, temnolaskin trebušček vendar zgovorno pripoveduje. Mlada družinica v žaru prazničnega časa in da morda pobegne zimskemu hladu, te dni namreč čofota in se sprehaja po peščenih havajskih plažah, pod toplim soncem pa je Emilie odvrgla oblačila in se sončnim žarkom nastavila v bikinkah. Ki razkrivajo skoraj vse. Vsekakor pa precej zaobljen trebušček, ki brez dvoma potrjuje, da v njej spet raste novo življenje. In medtem ko se je Goldblum prvih šest desetletij življenja morda na vse pretege otepal starševskih skrbi, bo zdaj očitno že drugič postal očka. A nima lente najstarejšega zvezdnika, ki je prvič zakorakal na pot očetovstva, saj to še vedno ponosno nosi komik Steve Martin, ki je jok novorojenčka, po katerem se pretaka njegova kri, prvič zaslišal pri zrelih 67 letih.