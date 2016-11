Kitajci nategnili Kevina Costnerja

Pošteno delo zasluži pošteno plačilo. No, tako naj bi bilo vsaj v idealnem ali pravičnem svetu, a Kevin Costner je na lastni koži izkusil, da je to daleč od resnice. Kajti čeprav je s kitajsko produkcijsko hišo Kylin Pictures podpisal pogodbo o sodelovanju pri filmskem projektu Shanghai Sojourners, je nato, ko so kitajski producenti dodobra izkoristili njegovo sloveče ime pri primamljanju vlagateljev, pristal na cesti. S prekinjeno pogodbo in (skoraj) brez beliča v žepu. »Izkoristili so njegovo ime za promoviranje filma, nato pa razdrli pogodbo in zadržali obljubljeni honorar,« so povedali zvezdnikovi odvetniki, ki so kitajske producente že zvlekli na sodišče zaradi kršenja pogodbe in prevare.



Šanghaj je pod nadoblastjo japonskih vojnih sil, ko se kitajsko dekle zaljubi v mladega Juda, ki so ga izgnali iz domovine. Skupaj začneta kovati načrt o begu iz Kitajske. To je rdeča nit filma, o katerem se je na šanghajskem filmskem festivalu ogromno govorilo, seveda s poudarjanjem Costnerjeve vpletenosti, zaradi česar je marsikateri vlagatelj že razprl mošnjiček. Kljub temu pa se je glava kitajskega podjetja, ki je sodelovalo tudi pri filmu Mela Gibsona Hacksaw Ridge in prihajajočem filmu Toma Cruisa American Made, od Costnerja po zaključku festivala, konec avgusta, poslovil. Četudi naj bi že junija vedel, da bo sodelovanje prekinil, a je še prej izkoristil igralčevo slavo.



Dogovorili so se za približno tri milijone in pol, a od zajetnega kupčka zelencev je Costner videl le slabih 140 tisočakov predujma. Čeprav je igralec do 29. avgusta, ko je kitajsko podjetje z njegovo produkcijsko hišo Treehouse Films nenadno razdrlo pogodbo, izpolnil že precejšen del svojih obvez do Kylina, med drugim je izpilil in dodelal začetne 104 strani scenarija, ko je dobil ukaz, naj preneha. Zvezdnik zdaj podjetje toži za tri milijone in pol, zahteva pa tudi, da dobi – kot so se dogovarjali – odstotke od dobička, ki ga bo film naredil, pa še, da se v končni špici prizna njegov ustvarjalni doprinos.