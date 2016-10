Kim Kardashian  želi študirati pravo

Leta 1995 je po vsem svetu odmeval sodni proces proti umora obtoženemu športniku O. J. Simpsonu. V odvetniški skupini, ki ga je zastopala, je bil tudi Robert Kardashian. Čeprav nobeden izmed Kardashianovih otrok nato ni zakorakal po odvetniških stopinjah zdaj že 13 let pokojnega Roberta, bo njegovo zapuščino morda vendar nadaljevala hči Kim. Čeprav si je bohotna starleta ustvarila ime z nesramežljivim razkazovanjem oblin in je delanje selfiejev povzdignila že skoraj na raven kariere, se Kim zdaj resno poigrava z idejo, da bi vkorakala na univerzo in diplomirala iz prava.



Vsega verjetno ni do konca domislila. Zvezdnica, slavna zaradi slave same, je namreč končala le dekliško katoliško srednjo šolo, nato pa je nadaljnje izobraževanje obesila na klin in se raje posvetila svetu blišča in mode. Sprva kot stilistka, nato je s pomočjo bogastva pokojnega očeta s sestrama odprla petični butik z oblačili in pred leti presedlala v svet oddaj resničnostne televizije. Vendar so v njej očitno tlele drugačne ambicije. »Vselej me je privlačilo vse, kar je morbidno. Ko je oče sodeloval pri procesu proti O. J.-ju, sem bila že nadležno radovedna,« pripoveduje in dodaja, da je želela pristati bodisi v svetu prava bodisi – ker pač ljubi kriminalne serije – bi si želela delati kot forenzična preiskovalka. Morda bom kot tiste zoprne, pretirano ambiciozne mame, ki želijo živeti skozi svoje otroke, in jih bom usmerjala proti forenziki. Bilo bi super, ko bi se usmerila v to,« razmišlja o prihodnosti svoje danes triletne hčerke North in enoletnega sinka Sainta. Kajti zase ima že drugačne načrte. »Ko se stvari umirijo in bom imela čas, si želim študirati pravo. Tako bom v zrelejših letih lahko kaj počela.« Ob tem je morda pozabila, da bo še pred vpisom na univerzo morala končati kolidž.