Kim Kardashian oropala moška, vanjo sta uperila pištolo

Kim Kardashian West je doživela pravo travmo. Po poročanju tujih medijev sta jo v pariškem hotelu zgodaj zjutraj oropala oborožena moška, preoblečena v policista. Zločinca sta ukradla nakit, vreden več milijonov dolarjev.

Zvezdnica, ki se mudi na pariškem tednu mode, je bila povsem pretresena, njen mož Kanye West pa je celo prekinil nastop na festivalu v New Yorku in se odpravil v Pariz. Njunih otroka North in Sainta v času dogodka ni bilo v sobi, kjer se je odvijala drama.

»Kim Kardashian West sta oropala zamaskirana, v policista preoblečena in oborožena moška, v njo sta uperila pištolo. Je zelo pretresena, a ni poškodovana,« je dejala njena predstavnica za stike z javnostjo. Podrobnosti dogajanja v hotelski sobi še niso pojasnjene.

Kanye je, ko je izvedel za dogodek, kar sredi pesmi prekinil svoj nastop. »Se opravičujem. Zgodilo se je nekaj, nujno moram prekiniti šov,« je dejal in šokiral svoje oboževalce.

Kim si je v Parizu ogledala modne revije Balenciage, Givenchyja in Balmaina.