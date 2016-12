Kim Kardashian hudo bolna, diagnozo skriva

Za zvezdniškim parom Kim Kardashian in Kanye West so napeti in težki meseci. Po filmskem ropu Kim v Parizu so zaradi psihičnih težav hospitalizirali Kanyeja, nato so sledile novice o tem, da se želi Kim ločiti, zdaj pa je odjeknila vest, da je Kim hudo bolna. Kakšna je diagnoza, še ni znano.

Mama North in Sainta naj bi diagnozo skrivala celo pred družino, prijatelji in seveda svojimi občudovalci. Diagnozo naj bi ji bili postavili pred tremi tedni, njeno zdravstveno stanje pa naj bi bil tudi povod za Kanyejev izpad, zaradi katerega je bil hospitaliziran kar 10 dni.

»Prijatelji so izvedeli, da so ji diagnosticirali hudo bolezen, od katere si ne bo opomogla,« je vir razkril medijem. »Prijatelje zdaj zelo skrbi, za kakšno diagnozo gre. Prav zaradi tega je Kanye doživel živčni zlom. Družina tega ne želi nikomur razkriti.«