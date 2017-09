Kim in Kanye pričakujeta tretjega otroka

Razvpita ameriška starleta Kim Kardashian bo konec januarja še tretjič postala mamica.

Po poročanju spletnega portala TMZ naj bi Kim in njen mož Kanye West tokrat najela nadomestno mater, saj so zdravniki bujni starleti ponovno nosečnost odsvetovali. Če bi želela roditi še enkrat, bi bilo to zanjo lahko smrtno nevarno, poročajo.

A želja je bila kljub temu premočna in par, ki ima že dva otroka (punčko North ter fantka Sainta), je za najem nadomestne matere menda plačal 45 tisoč dolarjev. Ženska, ki nosi njunega otroka, ne sme piti, kaditi in uživati drog, na seznamu prepovedi pa je poleg tega še kar nekaj črtic.