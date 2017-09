Ker še nista zaročena, nista smela sedeti skupaj

Potem ko princ Harry in njegovo dekle Meghan Markle vse bolj utrjujeta svoje razmerje in stopnjujeta napetost med oboževalci dogajanja na kraljevih dvorih, jih tudi ta konec tedna nista razočarala. Že dolgo se je napovedovalo, da se bosta v soboto zvečer prvič uradno predstavila javnosti na odprtju vojaških iger nepremagljivih (Invictus games) v kanadskem Torontu, kar se je tudi zgodilo. Čeprav ne čisto tako, kot so si želeli, saj na prireditvi nista smela sedeti skupaj, ampak natanko 18 sedežev narazen.

Le slaba dva tedna po tem, ko je ameriška igralka Meghan Markle prvič javno spregovorila o svojem razmerju in priznala, da sta že leto dni zaljubljena, se mu je pridružila na odprtju iger, ki jih organizira prav Harry in na katerih tekmujejo veterani in vojaki, ki so zaradi poškodb pri delu gibalno ovirani.

Po naključju, ali pa tudi ne, Meghan prav danes, torej dan po odprtju iger, začenja snemanje serije Nepremagljivi dvojec v Torontu. Šestintridesetletna Marklova je na otvoritveni slovesnosti sedela skupaj s prijateljem Markusom Andersonom, ki jo je pred letom dni predstavil Harryju, ta pa je moral sedeti nekaj vrst stran v družbi najvišjih državnih predstavnikov s kanadskim predsednikom vlade Justinom Trudeaujem na čelu. Izvedelo se je, da je Harry ves čas pogledoval k njej in da so varnostniki poskušali preprečiti, da bi Marklovo fotografirale nepooblaščene osebe. Princ Harry je igre odprl z nagovorom, da so zanj vsi zmagovalci, Meghan pa ga je s ponosom opazovala in se bučno zasmejala, ko je nekaj stavkov povedal v francoščini. Menda je bila na prireditvi zelo sproščena in je vidno uživala.

Po prireditvi so jo iz dvorane pospremili varnostniki, o dogajanju, ki je sledilo, pa mediji ne poročajo. To, da nista smela sedeti skupaj, je za poznavalce britanskega dvora povsem razumljivo, saj uradno nista niti zaročena. Vseeno je njuna skupna udeležba na igrah nepremagljivih obveljala kot prva skupna udeležba na javnem dogodku.