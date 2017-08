Ker jo je prijel za rit, mora plačati en dolar

Ne pomeni ne! To je sporočilo, ki ga je svetu hotela poslati Taylor Swift, ko je v sodne klopi zvlekla radijskega voditelja Davida Muellerja, ker jo je, ko sta se nastavila fotografskemu objektivu, zagrabil za zadnjico. »Njega ne poznam, ne vem, kakšna oseba je. A to, kar je storil, je ogabno,« je osemčlanski poroti, sestavljeni iz šestih žensk in dveh moških, dejala pevka, hvaležna za svoj zajetni bančni račun, ki ji je omogočil sodno preganjanje. Ne le zase, temveč tudi v imenu vseh žrtev spolnih napadov.



1 dolar je zahtevala. A vrednost je neprecenljiva.

Zgodba se je začela pisati leta 2013, pred pevkinim koncertom, ki se ga je po službeni dolžnosti udeležil tudi Mueller. Tam pa je, čeprav ga je spremljalo tedanje dekle Shannon Melcher, krepko prestopil meje dovoljenega. Po začetni izmenjavi besed s pevko v zaodrju se je trojica nasmehnila v objektiv, ko je radijski voditelj izkoristil trenutno zaslepitev bliskavice ter šel pevki z roko pod krilo in jo prijel za zadnjico. A ni mu bilo dovolj, da se je pevka zaradi dejanja počutila oskrunjeno, še drugič jo je spremenil v žrtev, saj jo je, namesto da bi ga ona zvlekla pred sodišče, v sodno dvorano zvlekel on. Ker je zaradi njenih besed, češ da jo je spolno nadlegoval, izgubil dobičkonosno službo, njene lažne obtožbe – tako je trdil vsaj on – pa so ga stale tudi dobro ime. To je bilo več, kot je bila Taylor pripravljena požreti. Vrnila mu je udarec. S protitožbo zaradi spolnega nadlegovanja. A zahtevala je le en simbolični dolar odškodnine. »Njen namen ni, da bi ga spravila na kant. Ta en dolar je neprecenljiv, saj pravi, da ne pomeni ne,« je povedal Doug Baldridge iz zvezdničine odvetniške ekipe.

Porota je zasedala, premlevala in tehtala dolge štiri ure ter se v sodno dvorano vrnila z jasnim sporočilom. David je prestopil meje, Taylorjevo je spolno nadlegoval, zatorej naj plača. A čeprav je blondinka s sodišča odkorakala z le enim dolarjem (85 centi) več v denarnici, je hkrati odšla neprimerno bogatejša kot poprej. Razsodba je bila namreč priznanje vsem ženskam, ki so kdaj utrpele katero koli obliko spolnega nadlegovanja ali napada, najsi so o tem spregovorile najsi molčale. Kajti borila se ni le zase, temveč za vse žrtve. »A jaz imam finančne zmožnosti, s katerimi lahko krijem vrtoglave zneske sojenja. Upam, da sem tako pomagala tudi tistim, katerih glasovi bi morali biti slišani, a niso bili,« je povedala pevka, ki je že prej dejala, da si želi s tožbo preprečiti, da bi se tovrstna dejanja toleriralo. Glasno je spregovorila tudi za vse žrtve, ki so doslej molčale, ker so bile rane prehude, da bi o njih lahko spregovorile v javnosti. Lepotička je še obljubila, da bo razne organizacije, ki pomagajo žrtvam spolnih zlorab, podprla z dobrodelnimi prispevki.