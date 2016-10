Ker jo je prevaral, njun zakon še trdnejši

Za marsikatero žensko je nosečnost eno najlepših in najbolj vznemirljivih obdobij. In morda za nobeno tako kot za Tori Spelling, ki na sebi obožuje nosečniški trebušček. »Nikoli nisem tako srečna kot takrat, ko sem noseča,« je nedavno dejala igralka, ki je na svet spravila že štiri kratkohlačnike. A če je morda mislila, da bo po dopolnjenem štiridesetem letu pred tremi leti in po rojstvu zadnjega otroka, sinka Finna, kar jo je leta 2012 skoraj stalo življenje, prenehala širiti družino, je očitno delala račun brez krčmarja. Pod njenim srcem namreč spet raste novo življenje. »Ta nosečnost je tudi zame prišla nepričakovano in me pošteno presenetila,« je zdaj razkrila radostno vest in pridala, da je kljub vsemu vsa iz sebe od sreče. Tudi, ker sta z možem Deanom McDermottom vedno hrepenela po veliki družini. In že čez nekaj mesecev se bodo iz šestčlanske spremenili v sedemčlansko.

Končno so vsi iz pleničk in v šoli. Zdaj pa lahko spet začneva od začetka.



Letos sta praznovala 10. obletnico poroke, v tem času pa sta ljubezen okronala z rojstvi danes devetletnega Liama, leto mlajše Stelle, petletne Hattie in štiriletnega Finna. »Še malce nazaj mi je Dean dejal, da so zdaj končno vsi iz pleničk in že v vrtcu. Prepričana sva bila, da smo ven iz najhujšega. Zdaj pa bova spet začela od začetka,« je malce šaljivo dejala mamica v pričakovanju, ki pa na nenačrtovano nosečnost pri svojih 43 letih gleda kot na izjemen blagoslov. Predvsem, ker je to hkrati potrditev, da jima je z Deanom uspelo prebroditi hude vihre njunega zakona. »Otročiček se je napovedal v najboljšem možnem trenutku. Nič ni nikoli popolno, a v svojega moža sem noro zaljubljena, zato je misel, da bova družino še razširila, kot blagoslov. Nosečnost naju je še bolj povezala,« pravi Tori, ki je očitno pozabila ali Deanu vsaj dokončno odpustila afero pred tremi leti.



Leta 2013 je počilo, ko se je jezik razvezal Emily Goodhand, ki je z zvezdničinim dragim skočila med rjuhe. A če je kdo tedaj mislil, da bo zakonu odklenkalo, se je pošteno motil. »V tistem trenutku se je vse porušilo, doživljala sem eno najbolj groznih obdobij svojega življenja. A sva se z Deanom, ker se pač ljubiva, zavestno odločila, da si nakloniva še eno priložnost. Ljudje jemljejo zakon preveč lahkotno. Vsi imamo vzpone in padce,« se je zdaj razgovorila nosečka, (skoraj) prepričana, da so se morali zgoditi tudi ti temni časi, saj sta se zdaj pobrala, njun zakon pa je verjetno trdnejši kot kadar koli. »Ničesar ne bi spremenila. Vse to naju je namreč spodbudilo, da sva se o vsem iskreno pogovorila. In postala še trdnejša kot par.«