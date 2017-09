Kdo jo sploh lahko poljubi? Ima namreč tako dolge noge...

Najdaljše noge na svetu pripadajo prikupni Rusinji Ekaterini Lisini. Odkar se je 29-letna temnolaska iz mesta Penza pojavila v aktualni izdaji Guinnessove knjige rekordov, v kateri lahko občudujemo njene 133 centimetrov dolge noge, je ves čas v središču pozornosti. Začeli so jo obletavati moški, odzvala se je številnim vabilom v pogovorne oddaje, sprejela je celo vlogo v filmu.



Seveda je dobra dva metra visoka Ekaterina še kako znana v domačem mestu, zdaj pa se ji obeta tudi mednarodna slava. Nedavno je nastopila v odmevni ameriški pogovorni oddaji The Morning, kjer je razkrila, da je bila profesionalna košarkarica, in se pohvalila z bronasto kolajno z olimpijskih iger. V kratkem bo začela snemati film z naslovom Rugby Girls. »Snemanje bo potekalo v Angliji, tako da bom očitno tudi najvišja igralka na svetu. Film bo predvajan čez dve leti na svetovnem prvenstvu na Japonskem. Snemajo ga slavni ljudje, več pa ne smem razkriti. Izbrali so me, ker tekoče govorim angleško.«



Razkrila je, da ni nikoli imela težav najti partnerja. K njej pristopijo samozavestni moški, ne moti je, če niso tako visoki kot ona. »Kot vsako dekle imam tudi jaz svojo predstavo o tem, kakšen je postaven moški.« Prvi moški njenega življenja je zdaj njen šestletni sin, ki je prav tako zelo visok, saj je že pri porodu tehtal pet kilogramov. Največ težav ji povzroča najti ustrezna oblačila, saj si mora dati prav vsak kos izdelati pri krojaču. »Težave imam na letalih, še posebno če mi ne dajo sedeža pri zasilnem izhodu ali poslovnem razredu. Noge moram stegniti na prehod, zato pogosto motim stevardese.«